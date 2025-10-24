Logo El Espectador
¿Sin plan el fin de semana? Conozca los eventos y conciertos imperdibles en Bogotá

La capital será escenario de diferentes conciertos y espacios para disfrutar con amigos o familia.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
24 de octubre de 2025 - 11:00 p. m.
Eventos en Bogotá.
Eventos en Bogotá.
Foto: Cortesía
En Bogotá, este fin de semana del 25 y 26 de octubre, se realizarán diversos eventos de arte y música, ideales para disfrutar en compañía de amigos o familiares. La mayoría de las actividades son con entrada libre.

¿Qué eventos hay?

En primer lugar, se dará el concierto de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, que se presentará en el Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional este sábado 25 de octubre a las 4:00 p.m. En esta ocasión, interpretará “Fantasía para violín y arpa”, como parte del lanzamiento en Bogotá del Cartagena XX Festival de Música. La entrada será libre hasta completar aforo.

En el escenario estarán Aoife Ní Bhriain, una de las principales intérpretes de violín tradicional de Irlanda, y Catrin Finch, reconocida arpista originaria de la costa oeste de Gales, quien ha consolidado una gran trayectoria en la música clásica. Juntas presentarán una colaboración musical hipnótica en la que lo tradicional y lo contemporáneo se entrelazan para crear una experiencia única.

Un poco de museo

Por otro lado, ese mismo sábado, el Distrito invita a participar en el espacio “Visita Bailada”, una actividad que combina música y danza como ejercicio de memoria. El evento se llevará a cabo en el Museo Colonial a las 11:00 a. m. y contará con entrada gratuita.

Según señaló Idartes, el recorrido estará guiado por los recintos y objetos del museo y busca que los asistentes reconozcan aspectos de la vida cotidiana durante la época colonial. Además, la actividad incluirá un taller inmersivo de música y baile.

