¿Sin plan el fin de semana? Conozca los eventos y conciertos imperdibles en Bogotá

Eventos en Bogotá. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En Bogotá, este fin de semana del 25 y 26 de octubre, se realizarán diversos eventos de arte y música, ideales para disfrutar en compañía de amigos o familiares. La mayoría de las actividades son con entrada libre.

Lea más: Cundinamarca golpeado por lluvias: Medina aislado y otros municipios afectados

¿Qué eventos hay?

En primer lugar, se dará el concierto de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, que se presentará en el Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional este sábado 25 de octubre a las 4:00 p.m. En esta ocasión, interpretará “Fantasía para violín y arpa”, como parte del lanzamiento en Bogotá del Cartagena XX Festival de Música. La entrada será libre hasta completar aforo.

🎭 Este sábado 25 de octubre vivamos juntos el Día Mundial de la Ópera en el Centro de Felicidad Chapinero @CulturaenBta👇🏼#ÓperaAlParque pic.twitter.com/E55LrsqiyS — Orquesta Filarmónica de Bogotá (@filarmonibogota) October 24, 2025

En el escenario estarán Aoife Ní Bhriain, una de las principales intérpretes de violín tradicional de Irlanda, y Catrin Finch, reconocida arpista originaria de la costa oeste de Gales, quien ha consolidado una gran trayectoria en la música clásica. Juntas presentarán una colaboración musical hipnótica en la que lo tradicional y lo contemporáneo se entrelazan para crear una experiencia única.

Más noticias: Galán pide a Petro que manifestaciones de este viernes se desarrollen sin violencia

Un poco de museo

Por otro lado, ese mismo sábado, el Distrito invita a participar en el espacio “Visita Bailada”, una actividad que combina música y danza como ejercicio de memoria. El evento se llevará a cabo en el Museo Colonial a las 11:00 a. m. y contará con entrada gratuita.

Según señaló Idartes, el recorrido estará guiado por los recintos y objetos del museo y busca que los asistentes reconozcan aspectos de la vida cotidiana durante la época colonial. Además, la actividad incluirá un taller inmersivo de música y baile.

Este sábado 25 de octubre, el Museo Colonial se llena de ritmo y memoria con la Visita Bailada, una experiencia gratuita que mezcla danza, historia y arte en un recorrido inmersivo por los espacios patrimoniales de Bogotá.https://t.co/mLx2ttEBk6 — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) October 21, 2025

Le puede interesar: “Envejecer es un logro civilizatorio que exige a Bogotá y Latinoamérica adaptarse”

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.