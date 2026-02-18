Riña por el hurto de una gorra en Suba terminó con seis jóvenes capturados y uno herido

Las personas capturadas fueron puestas a disposición de la Fiscalía. Foto: Policía de Bogotá

Gritos e insultos entre al menos seis jóvenes alertaron a residentes del barrio Los Aures en la localidad de Suba. Cámaras de videovigilancia grabaron el momento en que una turba empezó a agredirse con piedras y armas blancas.

Tras el arribo de una patrulla del CAI Aures, las autoridades encontraron que la riña se desató por el presunto hurto de una gorra a uno de los jóvenes, dejándo a uno de ellos lesionado.

Durante las labores de atención, encontraron que uno de ellos tenía en su poder un arma de fuego tipo revólver, quien intentó deshacerse de la misma lanzándola a un establecimiento comercial.

Las seis personas quedaron capturadas y puestas bajo disposición de la Fiscalía por los presuntos delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, amenazas, lesiones personales y hurto.

Riñas engrosan las cifras de homicidios

El 82 % de los homicidios ocurren en la vía pública y cuatro de cada 10 en contextos de peleas callejeras y riñas causadas por intolerancia ciudadana, informó la cartera de Seguridad del Distrito. Los casos se presentan principalmente los fines de semana, entre las 6:00 p.m. y la medianoche.

A esto se suma que, si bien detrás muchos de los homicidios que se cometen en la ciudad están las riñas por intolerancia, factores como el consumo excesivo de alcohol, disparan la violencia en contextos cotidianos como reuniones sociales, discusiones entre vecinos o conflictos de pareja.

En lo corrido de 2025, con corte al 30 de septiembre, se presentaron 242 homicidios en medio de riñas en la ciudad, siendo mayo y junio, épocas de celebración por el Día de la Madre y vacaciones escolares, los meses con más casos registrados.

