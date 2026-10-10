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De acuerdo con el Observatorio de Turismo del Instituto Distrital de Turismo (IDT), Rock al Parque proyecta más de 75.000 visitantes nacionales e internacionales y un aporte económico de $148.800 millones.

La capital vivirá este puente festivo la celebración de los 30 años de Rock al Parque, en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, y el concierto de Iron Maiden, el domingo 11 de octubre en Vive Claro.

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Rock al Parque dejará un impacto económico de más de $148 mil millones para Bogotá

"Esta concentración de grandes espectáculos, en el transcurso de apenas una semana, representa una señal muy positiva para la economía de Bogotá, al demostrar la capacidad de la ciudad para atraer grandes públicos, dinamizar la actividad turística y consolidarse como destino internacional de conciertos y festivales", resaltó el IDT.

Uno de los principales hallazgos del Observatorio de Turismo es que, aunque los visitantes nacionales e internacionales representarían el 24 % de los asistentes de Rock al Parque, serían responsables del 73,0 % del gasto directo del festival.

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En promedio, cada visitante internacional gastaría $2.283.797, mientras que un visitante nacional destinaría $539.991 durante su estadía.

La proyección económica estima un aporte de $59.000 millones en alimentos y bebidas, $35.200 millones en transporte interno, $32.400 millones en alojamiento y $22.200 millones en compras y recuerdos. Estas cifras incluyen el gasto directo de los asistentes y sus efectos sobre otros sectores económicos.

El dinamismo turístico también se refleja en las reservas aéreas. Según datos de Mabrian analizados por el Observatorio de Turismo, 15.828 pasajeros cuentan con reservas para viajar a Bogotá entre el 8 y el 14 de octubre, frente a 12.941 en el mismo periodo de 2025.

De estos, 12.624 corresponden a pasajeros internacionales, con un crecimiento del 27 %, mientras que 3.204 son nacionales, con un incremento del 6,9 %.

Estados Unidos lidera el volumen de reservas internacionales con 2.534 pasajeros. Entre los mercados con mayores crecimientos se destacan Argentina (+54,2 %), Reino Unido (+53,1 %) y México (+50,9 %).

Particularmente, las reservas desde Argentina para el sábado 10 de octubre, primer día de Rock al Parque, aumentan un 133,3 % frente al día comparable de 2025, un comportamiento que coincide con la presencia de agrupaciones argentinas como Serú Girán y Rata Blanca en el cartel del festival.

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La celebración de los 30 años de Rock al Parque reunirá aproximadamente 63 agrupaciones nacionales e internacionales, entre ellas Mon Laferte, Apocalyptica, Rata Blanca, Stratovarius, Serú Girán y Triptykon. A esta programación se suma el concierto de Iron Maiden, una de las agrupaciones más emblemáticas del heavy metal, que se presentará durante el mismo puente festivo.

Esta concentración de espectáculos reafirma el potencial de Bogotá para atraer visitantes a través de la música y convertir los grandes eventos en oportunidades para la economía local.

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