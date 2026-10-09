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Rock al Parque 30 años: del ‘pogo’ al emprendimiento

Rock al Parque ha reunido artistas nacionales e internacionales de rock, metal, punk, hardcore, ska y otros géneros alternativos. El festival también se ha convertido en un espacio para hablar de juventud, diversidad, ciudad y acceso a la cultura, mientras su permanencia evidencia la transformación de una iniciativa para crear escenarios para el rock, en una política cultural pública de gran alcance.

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David Martín CrossmediaLab Utadeo
Rock al Parque 30 años.
Aspectos de una nueva edición de Rock al parque año 2023
Foto: El Espectador - Andrés Cárom

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Entre el 26 y el 29 de mayo de 1995, Bogotá celebró la primera edición de Rock al Parque. Impulsado por músicos, promotores y gestores culturales. El festival se convirtió en uno de los eventos gratuitos más destacados de América Latina y en un símbolo de la transformación cultural de la ciudad. Treinta años después, ha consolidado la escena musical, promovido a artistas colombianos y generado nuevas formas de apropiación del espacio público y convivencia a través de la música.

Julio Correal, uno de sus principales impulsores, recuerda que el…

Por David Martín CrossmediaLab Utadeo

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