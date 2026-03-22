Captado por drones: sancionan a hombre por botar una base cama en plena vía pública

Cámaras y drones captaron a un hombre abandonando una base cama en vía pública en Bogotá; luego fue identificado y sancionado. Foto: Alcaldía mayor de Bogotá

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Lo que parecía un acto discreto en medio de la noche terminó en sanción. Un ciudadano fue identificado y multado tras ser captado por drones y cámaras de seguridad mientras abandonaba una base cama en plena vía pública del barrio San Blas, en la localidad de San Cristóbal.

El hecho ocurrió la noche del 20 de marzo, cuando el hombre dejó el mueble en la calle, aparentemente confiado en que la oscuridad le permitiría pasar desapercibido. Sin embargo, la combinación de tecnología y seguimiento institucional jugó en su contra.

Las imágenes, registradas tanto por drones como por cámaras fijas del sector, permitieron ubicar con precisión el lugar del incidente. A partir de ese material, la Secretaría Distrital de Gobierno, junto con la Policía, inició una serie de verificaciones para dar con el responsable.

“Fíjese bien lo que hizo este sujeto”, señaló la Alcaldía al divulgar el caso. Aunque la identificación no fue inmediata, tras varios días de búsqueda en la zona, las autoridades lograron ubicar la vivienda del ciudadano involucrado y confirmar la infracción.

Comparendo y llamado a la ciudadanía

El resultado: un comparendo por arrojar residuos voluminosos en el espacio público, una conducta sancionada en Bogotá con multas de hasta COP 933.816.

Desde la administración distrital recordaron que elementos como colchones, camas, muebles o escombros no pueden ser abandonados en calles, parques o zonas verdes, y que existen canales oficiales para su disposición.

“Este es un llamado a la ciudadanía para cuidar los espacios comunes y evitar comportamientos que afectan a toda la comunidad y su bolsillo”, reiteraron las autoridades.

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Cómo disponer estos residuos en Bogotá

El Distrito recordó que los residuos de gran tamaño deben ser gestionados a través de:

Ecopuntos, donde se pueden llevar gratuitamente muebles, colchones y escombros

Línea 110, para programar recolección de residuos voluminosos

Línea 195 (opción 8), para reportar casos de arrojo ilegal

Además, insistió en que la vigilancia con drones y cámaras continuará en distintos sectores de la ciudad para detectar este tipo de conductas.

Tecnología y control en el espacio público

El mensaje es claro: abandonar residuos en la vía pública ya no pasa desapercibido. Con el uso de drones, cámaras de videovigilancia de la ciudad y reportes ciudadanos, las autoridades están fortaleciendo el control sobre conductas que afectan la limpieza, el orden urbano y la convivencia.

Porque en Bogotá —insisten— botar basura en la calle no es negociable.

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