Se cayó artículo que pretendía pagar a concejales aun sesionando desde otra ciudad

El pasado viernes 17 de octubre inició el primer debate de la nueva modificación al Reglamento interno del Concejo de Bogotá y un artículo en especial generó polémica.

Se trata del artículo 111 que buscaba abrir la puerta para que cabildantes puedan recibir viáticos y cobrar el pago por la asistencia a la sesión, aun cuando estén viajando tanto dentro como fuera del país. Y buscaba porque el concejal Daniel Briceño, informó durante el miércoles 22 de octubre, que logró tumbarse.

“Luego de dar la pelea, afortunadamente logramos que se hundiera este nuevo privilegio y estábamos en absoluto desacuerdo. Los concejales deben seguir viniendo a sesionar aquí en el reciento y ya no se les pagará viáticos”.

Y es que según el artículo, los concejales podían aplicar siempre y cuando el viaje sea “con ocasión del cumplimiento de comisiones oficiales dentro y fuera de la ciudad”, previa aprobación otorgada por la Plenaria o la Mesa Directiva. De esta manera, al término de su viaje, tenían que “rendir un informe detallado sobre las actividades realizadas en la comisión”, se leía en el artículo.

“Soy enfático en rechazar los viáticos y tiquetes para los concejales de Bogotá. De igual modo, también soy enfatico en defender la necesidad de modernizar el concejo de la ciudad. No podemos seguir encerrados en un concejo que, no dialoga ni se articula con la agenda pública global”, sentenció el concejal, José Cuesta.

La discusión del Proyecto de Acuerdo 781 de 2025, que propone la actualización del Reglamento Interno de la Corporación, continúa en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno por iniciativa del concejal Emel Rojas (Nueva Fuerza Democrática), con ponencia a cargo de los concejales Armando Gutiérrez González (Liberal) y Julián Uscátegui Pastrana (Centro Democrático).

