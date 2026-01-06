Se declaró inocente sujeto involucrado en la muerte de dos motociclistas en accidente vial

Accidente en la localidad de Engativá. Foto: Redes Sociales

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Edwin Leonardo Delgado Comba por su presunta participación en un siniestro vial en Bogotá que dejó dos personas muertas.

Una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputó el delito de homicidio doloso en modalidad de comisión por omisión impropia, delito del que Delgado se declaró inocente.

De acuerdo con la investigación del ente acusador, el 31 de octubre de 2025, el procesado y otro acompañante, departieron horas antes en un establecimiento comercial donde habrían ingerido alcohol. Luego salieron sobre las 5:53 a. m. y Delgado, propietario del vehículo, le entregó las llaves a su amigo para que condujera en estado de embriaguez.

Fue entonces que durante el trayecto, más exactamente en la avenida Mutis (calle 63) con carrera 98, sentido oriente-occidente, el conductor perdió el control del vehículo y terminó chocando con varios motocicletas y un bus del SITP. Lamentablemente los conductores de la moto, identificados como Viviana Marcela Suárez, contadora de 30 años, y su pareja Carlos Mario Cavadía, ingeniero eléctrico, fallecieron en el lugar ante el fuerte impacto.

“El material probatorio da cuenta de que Delgado Comba permaneció en el asiento trasero del automotor y presuntamente omitió su deber de evitar que la persona en estado de alicoramiento manejara el vehículo, contribuyendo de manera determinante al accidente”, sentenció la Fiscalía.

Cabe recordar que el conductor escapó del accidente y está siendo buscado por las autoridades.

Con corte a octubre de 2025, la Policía de Tránsito impuso 1.234 comparendos por manejar en estado de embriaguez y registró 370 siniestros viales asociados al consumo de alcohol donde hubo 176 lesionados y 16 fallecidos.

