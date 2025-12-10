Secretarías Jurídica y de Movilidad alcanzaron altos índices de transparencia

El Índice evalúa riesgos de corrupción en tres factores: visibilidad, institucionalidad, y control y sanción. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Transparencia por Colombia y la Veeduría Distrital presentaron los resultados de la medición del Índice de Transparencia de Bogotá (ITB) 2024-2025, una herramienta que evalúa desde la sociedad civil los niveles de riesgo de corrupción administrativa asociados a visibilidad, institucionalidad y control y sanción.

Esta versión del ITB evaluó 36 entidades públicas distritales que, concluyó, los resultados muestran avances sostenidos en las capacidades institucionales de prevención de la corrupción.

Los resultados se basan en una escala de 0 a 100 puntos, de acuerdo con 5 niveles de riesgo: Muy alto (0 a 44,4 puntos), Alto (44,5 a 59,9), Medio (60 a 74,4), Moderado (74,5 a 89,4) y Bajo (89,5 a 100). Un puntaje cercano a los 100 puntos representa mayores esfuerzos de las entidades por prevenir la materialización de los riesgos de corrupción.

En ese orden de ideas, las entidades con mejor calificación y que se ubicaron en un nivel de riesgo bajo fueron la Secretaría Jurídica, con 92,1 puntos, conservando el primer lugar obtenido en la medición pasada; la Secretaría Distrital de Movilidad (91,2), el Instituto Distrital de Turismo (90,4) y, la Secretaría de Educación del Distrito (90,0).

Seguido de los sectores Gestión Jurídica (92,1 puntos), Cultura, Recreación y Deporte (87,5 puntos), Gestión Pública (87,5 puntos) y Desarrollo Económico, Industria y Turismo (86,5 puntos). Por su parte, los sectores Salud (80, 3 puntos) y Gobierno (80,8 puntos), obtuvieron las menores calificaciones.

“Se destacan los avances en el fortalecimiento de los mecanismos internos para la toma de decisiones más transparentes. En el factor Visibilidad, hubo mejoras en la divulgación de información, optimización de portales y cumplimiento de plazos legales de entrega de información. El factor Control y Sanción se mantuvo en riesgo moderado, con progresos en la rendición de cuentas externa y control institucional, aunque persisten retos en mecanismos de protección al denunciante y herramientas de percepción interna", detalla el informe.

En conclusión, 33 de las 36 entidades distritales evaluadas subieron su calificación en comparación con la medición 2022- 2023, mostrando mejoras significativas en los tres factores evaluados. 31 se ubicaron en nivel de riesgo moderado, cuatro en nivel de riesgo bajo y una en nivel de riesgo medio. “Aunque el promedio general aumentó, aún se identifican rezagos y oportunidades de mejora para mitigar riesgos de corrupción en el distrito”, acotaron.

