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Seguros, bancos y vehículos: los reclamos por el aumento del ICA que se discute en Bogotá

La reforma tributaria de Bogotá aumentaría el ICA de aseguradoras, bancos y comerciantes de vehículos. Hacienda defiende el ajuste, mientras los gremios advierten posibles efectos sobre sus clientes y la inversión. ¿Cuánto cambia el impuesto y qué sabemos de sus posibles efectos?

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Miguel Ángel Vivas Tróchez
Miguel Ángel Vivas Tróchez
18 de septiembre de 2026 – 07:00 a. m.
Billetes colombianos de distintas denominaciones, imagen de referencia para la nota sobre el aumento del ICA en Bogotá.
Billetes colombianos de distintas denominaciones, imagen de referencia para la nota sobre el aumento del ICA en Bogotá.
Foto: Twitter @Barranquilladgl

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De los múltiples reparos alrededor de la Reforma Tributaria, que radicó la administración de Carlos Fernando Galán y que discute la plenaria del Concejo, se suman los del sector financiero y de seguros. Detrás de una póliza para proteger la vivienda; un crédito para comprarla, o un vehículo para trabajar hay empresas que pagarían más impuesto de Industria y Comercio (ICA). Esta medida abrió una discusión sobre cuánto de este impacto pueden absorber los negocios y qué parte podría llegar a sus clientes.

El debate, que forma parte del proyecto…

Miguel Ángel Vivas Tróchez

Por Miguel Ángel Vivas Tróchez

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional. juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
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