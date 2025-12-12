Soacha enciende la Navidad con un show de 200 drones y promueve la diversión sin pólvora

Desde la administración local se recomienda a la ciudadanía llegar con anticipación, seguir las indicaciones de las autoridades y evitar el uso de pólvora, para garantizar jornadas seguras y organizadas en cada punto del recorrido. Foto: Alcaldia de soacha

Soacha decidió celebrar la Navidad de una manera distinta. Este diciembre, el municipio cambiará la pólvora por tecnología con un espectáculo aéreo de 200 drones que iluminarán el cielo con figuras navideñas y coreografías luminosas, en una de las apuestas culturales más ambiciosas de la temporada en Cundinamarca.

La Alcaldía de Soacha confirmó que el show será gratuito y estará pensado para toda la familia. Entre el 16 y el 23 de diciembre, el espectáculo recorrerá ocho puntos del municipio, llevando luz, arte y tecnología a comunas y corregimientos. La iniciativa busca reemplazar el uso de pólvora y promover celebraciones más seguras, silenciosas y responsables con el medio ambiente.

“Queremos que Soacha viva una Navidad distinta, innovadora y en familia. Este show de drones, junto al alumbrado y nuestra agenda cultural, busca que cada noche sea un motivo para encontrarnos y celebrar con tranquilidad”, afirmó Julián Sánchez ‘Perico’, alcalde de Soacha.

Una apuesta que va más allá del espectáculo

Con esta decisión, Soacha se suma a una tendencia que empieza a consolidarse en Colombia y en otros países: sustituir la pólvora por espectáculos tecnológicos que reduzcan riesgos, ruido y contaminación, sin perder el espíritu festivo de diciembre.

El impacto va más allá de lo visual. Al tratarse de un show silencioso, la iniciativa protege a niños, personas con sensibilidad auditiva, adultos mayores y animales, y evita accidentes asociados al uso de fuegos artificiales. También reduce la contaminación del aire y promueve una convivencia más tranquila durante las celebraciones de fin de año.

Ruta del show de drones

El espectáculo aéreo recorrerá distintos puntos del municipio, permitiendo que varias comunidades puedan disfrutarlo sin desplazamientos largos:

16 de diciembre: Comuna 3 – Parque Rincón de Santa Fe

17 de diciembre: Comuna 4 – Rincón del Lago

18 de diciembre: Comuna 1 – Parque San Carlos

19 de diciembre: Comuna 5 – Parque Tibanica

20 de diciembre: Comuna 1 – Parque La Arenosa

21 de diciembre: Corregimiento 1 – San Jorge (Fusungá), Cancha Fortaleza CEIF

22 de diciembre: Corregimiento 2 – El Charquito

23 de diciembre: Comuna 2 – Parque Principal de Soacha

Cada presentación combinará figuras navideñas, animaciones luminosas y coreografías sincronizadas, visibles desde distintos puntos del espacio público.

Una Navidad más segura y sostenible

El show de drones hace parte de la programación “Soacha brilla en esta Navidad”, que este año incluye la instalación de más de dos millones de luces LED en parques, avenidas, glorietas y puentes peatonales. Con esta apuesta, el municipio busca consolidarse como un referente regional de innovación, sostenibilidad y celebración responsable.

Desde la administración local se recomienda a la ciudadanía llegar con anticipación, seguir las indicaciones de las autoridades y evitar el uso de pólvora, para garantizar jornadas seguras y organizadas en cada punto del recorrido.

Soacha, esta vez, decidió que la Navidad se celebre mirando al cielo… pero sin ruido, sin pólvora y con tecnología.

