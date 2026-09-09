Subsidio Mejora tu Cuota dará hasta $10,5 millones para remodelar en Bogotá

Los hogares bogotanos que necesitan remodelar su vivienda, pero no cuentan con los recursos suficientes para pagar las obras de contado, tendrán una nueva alternativa de financiación. La Secretaría Distrital del Hábitat lanzó el subsidio Mejora tu Cuota, un aporte mensual para cubrir una parte de las obligaciones adquiridas con entidades financieras.

El Distrito cubrirá durante 36 meses una parte de la cuota de los créditos destinados al mejoramiento de vivienda. La primera convocatoria tendrá 500 cupos.

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El apoyo oscilará entre $231.000 y $291.000 mensuales durante 36 meses. Por consiguiente, cada hogar podrá recibir entre $8.316.000 y $10.476.000 a lo largo de los tres años, dependiendo del valor que le sea asignado.

El subsidio Mejora tu Cuota está asociado a un crédito y no corresponde a la entrega directa de dinero para ejecutar las obras. Por esta razón, los interesados deberán cumplir los requisitos del Distrito y superar el estudio financiero de alguna de las entidades vinculadas al programa.

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¿Cómo funciona el subsidio Mejora tu Cuota?

El programa busca facilitar el acceso a créditos formales para remodelar, terminar o mejorar viviendas propias. Una vez asignado, el aporte cubrirá durante tres años una parte de la cuota mensual que el hogar debe pagar por la financiación.

La Secretaría del Hábitat había anunciado en julio que el subsidio cubriría hasta el 35 % de la cuota del crédito y tendría un valor máximo de $231.000 mensuales. Asimismo, indicó que la primera convocatoria ofrecería 500 cupos y comenzaría en septiembre de 2026.

Sin embargo, durante el lanzamiento de la Gran Ruta de la Vivienda, realizado el 9 de septiembre, el Distrito informó que los beneficiarios recibirán entre $231.000 y $291.000. Con ese ajuste, el valor máximo acumulado aumentó de $8.316.000 a $10.476.000 por hogar.

Hasta el momento, la entidad no ha explicado qué determina el valor asignado dentro de ese rango ni si la diferencia depende del monto del crédito, la cuota mensual o la entidad financiera elegida.

Estos serían los requisitos para acceder

El anuncio inicial del programa estableció que el subsidio Mejora tu Cuota estará dirigido a hogares bogotanos con ingresos mensuales de hasta cuatro salarios mínimos. En 2026, ese límite corresponde a $7.003.620 para la suma de los ingresos de todos los integrantes del hogar.

Asimismo, la Secretaría indicó que los aspirantes deberán cumplir las condiciones establecidas para Mejora tu Casa. De acuerdo con la reglamentación publicada por la entidad, los principales requisitos son:

Tener ingresos familiares de hasta cuatro salarios mínimos mensuales.

Ser propietario o poseedor de la vivienda que será mejorada.

Acreditar al menos tres años de posesión cuando el inmueble no esté registrado a nombre del solicitante.

No ser propietario de otro inmueble en Colombia, salvo las excepciones establecidas para propiedades compartidas.

Que el valor de la vivienda no supere el límite aplicable a una vivienda de interés social.

No haber recibido previamente un subsidio de vivienda aplicado, excepto cuando persista el déficit habitacional y hayan transcurrido al menos diez años.

Que el inmueble no esté localizado en un área protegida, salvo autorización expresa de la autoridad ambiental.

Además de estas condiciones, el hogar deberá contar con capacidad de pago y obtener la aprobación del crédito. El subsidio reduce una parte de la cuota, aunque no reemplaza la evaluación de ingresos, endeudamiento e historial crediticio que debe realizar la entidad financiera.

¿Cómo se puede solicitar Mejora tu Cuota?

La Secretaría del Hábitat anunció que la primera convocatoria tendrá 500 cupos. No obstante, al momento del lanzamiento no había publicado el formulario, la fecha exacta de apertura, el plazo para postularse ni el listado definitivo de documentos.

El anuncio de julio señaló que el procedimiento se realizará únicamente mediante los canales oficiales de la entidad. Por lo tanto, los interesados deben consultar la página de la Secretaría Distrital del Hábitat y sus redes verificadas para conocer la apertura de las postulaciones.

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La entidad también recordó que el trámite será gratuito y no requerirá intermediarios. En consecuencia, ninguna persona está autorizada para cobrar por formularios, inscripciones, asignación de cupos o aprobación del subsidio.

Quienes necesiten orientación pueden comunicarse con la Línea 195, opción 6, o acudir al punto de atención ubicado en la carrera 13 número 52-13, de lunes a viernes entre las 7:00 a. m. y las 4:30 p. m.

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Tres entidades financieras respaldan el programa

El subsidio Mejora tu Cuota funcionará mediante alianzas con Credifamilia, Confiar Cooperativa Financiera y Bancamía. Estas entidades ofrecerán los créditos destinados a financiar las intervenciones en las viviendas.

Credifamilia indicó que su oferta incluye financiación para remodelaciones y acabados, además de acceso a comercios de materiales y aliados especializados. Por su parte, la Secretaría explicó que la participación de varias entidades busca ampliar las posibilidades de acceso al crédito formal para hogares con capacidad de pago.

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Las condiciones financieras todavía no fueron detalladas en el lanzamiento. Por ahora, se desconocen las tasas de interés, los montos mínimos y máximos de los préstamos, los plazos de financiación y los criterios que aplicará cada entidad para aprobar las solicitudes.

Por esta razón, los hogares deberán comparar el costo total de los créditos cuando se publiquen las condiciones. El subsidio cubre una parte de la cuota durante los primeros 36 meses, mientras el beneficiario continuará obligado a pagar el saldo y las cuotas posteriores si el préstamo tiene un plazo más largo.

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Diferencias entre Mejora tu Cuota y Mejora tu Casa

Aunque ambos programas buscan mejorar viviendas existentes, su funcionamiento es diferente. Mejora tu Cuota subsidia una parte de un crédito adquirido por el hogar, por lo cual exige capacidad de endeudamiento y aprobación de una entidad financiera.

Mejora tu Casa, en cambio, financia directamente intervenciones de habitabilidad en viviendas priorizadas por el Distrito. Este programa permite realizar arreglos en baños, cocinas y otros espacios básicos, con subsidios de hasta 15 salarios mínimos para inmuebles urbanos.

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Además, Mejora tu Casa se concentra en territorios seleccionados según sus niveles de déficit habitacional y vulnerabilidad. Mejora tu Cuota amplía la alternativa hacia hogares que pueden asumir una obligación financiera, pero necesitan apoyo para pagarla.

La Gran Ruta de la Vivienda llegará hasta diciembre

El lanzamiento de Mejora tu Cuota forma parte de la Gran Ruta de la Vivienda, una programación que reunirá ferias, jornadas y convocatorias para comprar, arrendar o mejorar inmuebles en Bogotá.

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El calendario anunciado para el segundo semestre de 2026 incluye las siguientes actividades:

Arriendo Solidario, del 7 al 23 de septiembre.

Ahorro para mi Casa, del 6 al 8 de octubre.

Gran Feria PRUMS, el 28 y 29 de noviembre.

Celebración del subsidio número 42.000, el 16 de diciembre.

Estas actividades hacen parte del plan Mi Casa en Bogotá, mediante el cual la administración distrital ofrece programas para ahorro, arrendamiento, adquisición y mejoramiento de vivienda.

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