Suspenden operación de estación El Campín de Transmilenio por concierto de BTS

Como parte de la operación de seguridad y movilidad, la empresa de Transmilenio informó que suspenderá por algunas horas dicha estación aledaña. La decisión se toma luego de que el día viernes se reportaran inconvenientes de tránsito en el corredor de la 30, debido a un alto foro de asistentes.

Este sábado 3 de octubre, la banda surcoreana BTS se presentará por segunda y última vez en el estadio El Campín, luego de una exitosa primera fecha donde asistieron más de 53 mil fanáticos.

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Es preciso mencionar que la estación de El Campín reabrirá sobre las 10:00 p. m., para iniciar con la evacuación de los asistentes. Desde este punto, así como la UAN y Movistar Arena, habrá rutas especiales con destino a los portales 80, Sur, Usme, 20 de Julio, Suba, Eldorado, Norte y Américas. La frecuencia de los despachos dependerá de la cantidad de pasajeros que lleguen a las estaciones.

¿Dónde se podrán tomar taxis después de los conciertos?

Durante la evacuación se habilitará una zona amarilla provisional para taxis y vehículos especiales en la diagonal 61B, entre la calle 57 y la transversal 25. Este punto funcionará después de los eventos y hasta las 3:00 a. m. de los días 3 y 4 de octubre.

Los vehículos particulares no podrán detenerse sobre la avenida NQS frente a El Campín. Tampoco se autorizó en ese corredor un espacio informal para recoger o dejar asistentes, por lo que esas maniobras deberán realizarse únicamente en los paraderos permitidos.

La medida busca evitar detenciones sobre una de las principales vías del sector, especialmente durante la llegada y la salida de más de 53.000 asistentes previstos para cada fecha.

Los conciertos moverán más de $99.000 millones

Además del dispositivo de movilidad, la llegada de BTS tendrá efectos sobre el alojamiento, la gastronomía, el transporte y el comercio. El Observatorio de Turismo proyecta que los asistentes gastarán más de $99.000 millones durante su permanencia en Bogotá.

El mayor componente será el consumo de alimentos y bebidas, con $39.108 millones. A este rubro le siguen el alojamiento, con $29.384 millones; el transporte interno, con $17.557 millones y las compras y recuerdos, con $12.976 millones.

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La suma de esos cuatro componentes alcanza $99.025 millones. La estimación está asociada al gasto de quienes asistirán a las dos presentaciones y no corresponde únicamente a la venta de boletería.