Trabajadores de la salud reclaman retrasos en el pago de su salario y prima: ¿qué responden?

Cerca de COP 30.000 millones de pesos permitirán cerrar brechas presupuestales y cumplir compromisos con el talento humano y los acreedores.

Trabajadores de la salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente, conformada por cinco hospitales y 14 centros de salud, denunciaron que pasaron una amarga Navidad por cuenta del retraso del pago de sus primas y salarios.

El Espectador conoció el caso a través del sindicato nacional de la salud y seguridad social, Sindess, quienes además enviaron como soporte un comunicado interno, donde la gerencia de la Subred, en cabeza de la recién posesionada Ana María Cobos Baquero, manifestaba que el cumplimiento de la prestación social se daría entre el 23 y el 26 de diciembre. Sin embargo, el plazo está por cumplirse y temen no recibir este reconocimiento salarial y/o sus honorarios.

“La salud es un servicio esencial que nunca para. Nunca dejamos de atender a nuestros pacientes, pero ellos sí nos dejan sin prima y salario y no pasa nada. Para muchos ese ingreso representa el semestre de la universidad o arriendos, servicios, comida y demás gastos varios”, manifestó el sindicato.

En la misiva interna, la gerencia argumentó que tienen estimado pagar lo respectivo “una vez se surta el trámite de adición presupuestal y de incorporación de los recursos aportados por el Distrito. Lo anterior debido a que se identificó que durante la intervención se implementaron prácticas que generaron el desfinanciamiento de la nómina en el segundo trimestre de este año. Por lo que es deber de esta administración corregir prácticas y garantizar los compromisos con nuestros colaboradores”.

Y añadieron que los retrasos “no genera efectos tributarios diferentes”, pues “el pago de obligaciones salariales, esto es prima y salario, puede realizarse en un mismo día dentro del mismo mes de diciembre”.

¿Cuándo les pagarán?

El Espectador consultó con el área de prensa para conocer las fechas en que se consignarían honorarios y primas de los trabajadores de salud e insistieron en que los pagos se realizarán, a más tardar, el 26 de diciembre, “mientras que el 29 de diciembre se realizará el pago a contratistas previo cumplimiento de requisitos exigidos a nivel contractual”, asegura la Subred de Salud Centro Oriente.

Cabe recordar que ante el preocupante balance financiero de deudas y pérdidas patrimoniales tras más de 15 meses de intervención administrativa, la Secretaría de Salud destinó en agosto COP 19.300 millones para la operación corriente; en noviembre, otros COP 54.000 millones para el pago de deudas históricas; y adicionalmente se asignaron COP 10.000 millones para modernización tecnológica.

A esto se suman cerca de COP 30.000 millones de pesos que se encuentran en trámite y que permitirán cerrar brechas presupuestales y cumplir compromisos con el talento humano y los acreedores.

De cara a los próximos meses, la administración anunció un plan orientado a reordenar la cultura institucional, fortalecer el liderazgo interno y mejorar la eficiencia operativa, con el objetivo de que los usuarios perciban cambios en la calidad y humanización del servicio.

