Transmicable de San Cristóbal alcanza un 85 % de avance en las obras

La obra avanza hacia su recta final con un progreso contractual del 85 % Foto: IDU

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El proyecto Transmicable de San Cristóbal avanza hacia su recta final con un progreso contractual del 85 % según el más reciente balance entregado por el IDU.

De acuerdo con el Distrito, el sistema fue recibido en enero de 2024 con un avance de apenas el 5,52 %, lo que obligó a reactivar frentes de obra, ajustar cronogramas y acelerar procesos técnicos para recuperar el tiempo perdido.

Lea más: Así capturaron en Transmilenio a mujer de 25 años con cinco celulares robados

A detalle, las tres estaciones del sistema (Senderos de Altamira, La Victoria y 20 de Julio) ya superan el 82 % de avance. Se prevé que entre mayo y junio queden energizadas y a finales de este semestre, se realicen las pruebas operacionales del sistema, momento en el que las cabinas comenzarán a salir hacia la línea del cable.

“En la estación Senderos de Altamira, parqueadero del sistema, ya tenemos 130 cabinas montadas y la semana entrante tendremos las 148 cabinas. Este cable va a estar montado en agosto de este año, y luego entrará a pruebas con Transmilenio para que los ciudadanos de San Cristóbal y toda Bogotá puedan utilizarlo en diciembre de este año”, prometió el alcalde Carlos Fernando Galán.

Este proyecto beneficiará a más de 400 mil personas, pasando de 35 a 10 minutos de trayecto, transportando 4.000 personas hora/sentido y más de 32 mil diarias.

Otros avances

En febrero de 2026 culminó la primera fase de pruebas del cable y alineación para la llegada de las cabinas al TransMiCable de San Cristóbal.

En noviembre y diciembre de 2025 se realizó el halado, tendido y empalme del cable en el sistema. El cable está compuesto por dos bucles: el primero va de la estación “20 de Julio” hasta “La Victoria” y el segundo, de “La Victoria” hasta “Senderos de Altamira”.

En octubre de 2025 finalizó el izaje de las 21 torres.

Le puede interesar: ¿Quiénes pueden votar en Corferias en las elecciones de 2026?

El Transmicable de San Cristóbal se suma a la apuesta de la ciudad por sistemas de transporte por cable como alternativa para zonas de ladera históricamente desconectadas. Sin embargo, su avance ocurre bajo la lupa de una ciudadanía que ha visto cómo grandes proyectos de infraestructura acumulan retrasos y sobrecostos.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.