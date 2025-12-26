Transmilenio reabre la estación calle 146 luego de un año de obras

Transmilenio Foto: Transmilenio

Desde este sábado 27 de diciembre, la estación Calle 146 de Transmilenio vuelve a operar luego de un año de trabajo por adecuación de la infraestructura del puente peatonal que fue mejorado para cerca de 800.000 habitantes de las localidades de Suba y Usaquén, así como para miles de usuarios que se movilizan diariamente por el norte de Bogotá.

De acuerdo con la Empresa Transmilenio, la demolición del puente peatonal anterior se llevó a cabo en enero de 2025, tras evidenciarse que la estructura no cumplía con las normas técnicas vigentes ni con los estándares de accesibilidad requeridos, especialmente para personas con movilidad reducida. Por esta razón, la estación Calle 146 permaneció cerrada desde diciembre de 2024, mientras se adelantaban las obras necesarias para garantizar una solución segura y de largo plazo.

La reapertura beneficia de manera directa a las comunidades de barrios como Mazurén, Cedritos, La Victoria Norte, Santa Helena y Cedro Bolívar, y permite recuperar un punto estratégico del sistema que, previo a su cierre, registraba 14.800 validaciones diarias.

Entregamos un puente peatonal moderno que cumple con los más altos estándares técnicos y de accesibilidad, pensado para ofrecer desplazamientos más seguros, incluyentes y una mejor experiencia de viaje para todos nuestros usuarios”, afirmó María Fernanda Ortiz, gerente general de Transmilenio S.A.

14 rutas troncales retoman operación

Con la puesta en servicio de la estación calle 146, los siguientes servicios troncales retoman su parada: 8, B10, B11, B13, B28, B74, B75, H13, H75, J70, J74, F28, D10 y G11.

