Los trabajos se realizaron durante el fin de semana festivo del 16 de noviembre. Cada módulo instalado mide 11 metros de longitud y pesa 10 toneladas. Con estas piezas, la pasarela central ya supera los 75 metros instalados sobre la avenida Novena.

La construcción del puente peatonal de la carrera 9 (avenida Laureano Gómez) con calle 112, en Usaquén, alcanzó un avance del 80,56 %. Según el Distrito, tras siete años de problemas, la estructura estaría habilitada en enero de 2027, saldando una deuda con la comunidad.

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Tras años de retrasos, puente peatonal de la calle 112 con Novena estaría listo en enero

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De acuerdo con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la fabricación de la estructura metálica va en 93,07 %: de las 300 toneladas que componen el puente, ya se han fabricado 279. Entre las actividades pendientes están la conformación de las rampas de acceso, la instalación de pisos prefabricados de concreto y fibra de vidrio.

El proyecto tiene una inversión de COP 28.034 millones, incluidos los costos de obra e interventoría, y busca beneficiar a más de 76.000 personas de los barrios Santa Paula, Molinos Norte y Santa Ana Oriental. La estructura tendrá 226,5 metros de longitud, incluidas las rampas, tres metros de ancho útil y pasos elevados sobre la avenida Novena y el corredor férreo.

Puente de la calle 112 con Novena.

Historial de retrasos

La obra acumula varios años de retrasos. El contrato inicial se firmó en marzo de 2020 y establecía julio de 2021 como fecha de entrega. Tras una cesión contractual en 2022 y reiterados incumplimientos, el IDU impuso multas, declaró la caducidad del contrato y tomó posesión de las obras en julio de 2023.

Ese mismo año se abrió una nueva licitación, pero fue declarada desierta por falta de oferentes. La actual administración adjudicó otro contrato en octubre de 2024 y, tras realizar diagnósticos técnicos que obligaron a rediseñar la cimentación por deficiencias en los pilotes construidos por el contratista anterior, reactivó la etapa de construcción en enero de 2026.

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