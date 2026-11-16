El procedimiento fue adelantado por una patrulla del CAI Piamonte, luego de que la ciudadanía alertara sobre el ingreso violento de dos hombres armados a…

Dos hombres fueron capturados en flagrancia luego de ingresar armados a una vivienda, amarrar y golpear a un adulto mayor para hurtar sus pertenencias. Cuando la Policía llegó al lugar, los sospechosos intentaron escapar por los techos de las casas, pero fueron interceptados por los uniformados.

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Delincuentes amarraron a un adulto mayor para robarlo y huyeron por los tejados

El procedimiento fue adelantado por una patrulla del CAI Piamonte, luego de que la ciudadanía alertara sobre el ingreso violento de dos hombres armados a una vivienda del sector. Al llegar, los policías encontraron a la víctima con las manos amarradas. El adulto mayor manifestó que había sido golpeado y despojado de sus pertenencias.

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Con autorización de la víctima, los uniformados ingresaron al inmueble y sorprendieron a los sospechosos cuando intentaban escapar por los techos de las viviendas. Durante la persecución, uno de ellos arrojó un arma de fuego al piso.

La Policía logró interceptar a los dos hombres e incautar el arma y munición. Además, recuperó dos celulares, una cámara fotográfica y un multímetro, elementos que habrían sido hurtados durante el asalto.

Los capturados y los elementos incautados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización. Según la Policía, uno de los detenidos registra antecedentes por hurto calificado y agravado.

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Horizontal¡Capturados delincuentes tras amarrar a adulto mayor para hurtarlo!



En #Bosa, dos hombres fueron capturados cuando intentaban escapar por el techo de una casa luego de cometer el hurto. Se incautó un arma de fuego y fueron recuperados los elementos hurtados. pic.twitter.com/QAbvugYWd7 — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) November 16, 2026

Motoladrón capturado tenía libertad condicional

En un nuevo hecho delictivo, las autoridades consiguieron frustrar un robo a mano armada en el norte de Bogotá este fin de semana. No obstante, los antecedentes de uno de los delincuentes vuelve a dejar en duda la efectividad de las sanciones judiciales en delitos como el hurto.

El procedimiento de captura se llevó a cabo luego de que los uniformados fueran alertados de la huida de dos presuntos ladrones en una motocicleta, quienes momentos antes, habrían participado en el hurto de un celular cerca a un hospital en la localidad de Chapinero.

Las autoridades activaron un plan candado con el que lograron ubicar e interceptar a los sospechosos a la altura de la carrera 15 con calle 109, en Usaquén. "Al realizarles el respectivo registro, los policías les hallaron en su poder un arma traumática y recuperaron el celular de alta gama", detalló la coronel Eliana Hernández, de la Policía Metropolitana de Bogotá.

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Tras la captura, los dos capturados, junto con la motocicleta inmovilizada, el arma incautada y el teléfono recuperado, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General. Allí, se constató que uno de los capturados contaba con libertad condicional por el delito de hurto calificado y agravado.

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