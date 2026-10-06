Tras concierto de BTS, inicia recuperación de la gramilla del estadio El Campín

Las labores se extenderían hasta el 16 de octubre, tiempo en el que se suspende el uso del estadio para el fútbol profesional colombiano, lo que ha generado…

Tras las dos fechas exitosas de la banda surcoreana BTS que se presentó por primera vez en el estadio El Campín, Sencia, concesionario privado a cargo de la operación, informó a través de un comunicado este 5 de octubre que dio inicio al proceso integral de tratamiento de la grama y del terreno de juego, "previsto dentro de la planeación técnica para el mantenimiento del escenario".

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Las labores se extenderían hasta el 16 de octubre, tiempo en el que se suspende el uso del estadio para el fútbol profesional colombiano, lo que ha generado controversia, pero que desde el concesionario señalan "se comunicó previamente a la Comisión de Fútbol".

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El proceso de la recuperación de la grama, detalló Sencia, incluye un tratamiento agronómico integral del terreno, que contempla labores especializadas de descompactación, aireación profunda, fertilización y recuperación del suelo, con el objetivo de mejorar sus condiciones, favorecer el desarrollo de las raíces y fortalecer la grama. "Posteriormente, se realiza la renovación y reposición del material vegetal en las zonas que técnicamente lo requieran", indicaron.

En diciembre de 2028 se entregaría El Campín

El 30 de septiembre, el alcalde Galán anunció el inicio de las obras del nuevo estadio que tendrá la ciudad. Desde El Campín, el primer mandatario de Bogotá resaltó que este escenario busca ser de talla mundial y por ello, se acordaron modificaciones que incurrirán en aplazar un año más su entrega.

De acuerdo con Galán, la inauguración se realizará en diciembre de 2028, aunque inicialmente la fecha estaba prevista para 2027. "Con Sencia (acordamos) pasar de 46 mil a más de 60 mil espectadores. Esto no tiene ningún costo para la ciudad. Estos tiempos adicionales garantizan que Bogotá tenga el estadio que se merece", sentenció.

Dentro de las características, el alcalde resaltó lo que ya estaba planteado: un techo retráctil que cubrirá por completo el estadio cuando sea necesario y una gradería sur también retráctil, para que en espectáculos se pueda aprovechar el estadio sin afectar la grama. "El ciudadano que asista verá más cerca el partido desde cualquier punto. Eso lo hará único a nivel Latinoamérica y de lejos, será el mejor de Colombia", agregó Galán.

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Sobre el anuncio, ya hay dudas desde el Concejo. El cabildante, Juan David Quintero, cuestionó que hayan entregado la nueva fecha de inauguración "cuando no existe evidencia del cierre financiero. Lo que sí se evidencia es que han prorrogado, incluso aduciendo errores absurdos de transcripción, para beneficiar a un contratista y evitar que cumpla. No más medianas verdades. Solo hay dos alternativas: o este contrato lo asume Corficolombiana, socio del proyecto, o se le quita el estadio a Sencia, una promotora de eventos no de construir estadios, para restituir el contrato a la ciudad y estructurar uno que sí le sirva a los ciudadanos”, sentenció.