Tren de Zipaquirá recibe espaldarazo financiero de COP 11,9 billones

La política pública de Colombia acaba de dar un nuevo paso para mejorar el transporte en Bogotá y los municipios que colindan con el norte de la capital. Este viernes, el Consejo Nacional de Política Económica y Social, más conocido como Conpes, aprobó incluir el Tren de Zipaquirá como un proyecto de importancia estratégica, lo que significa, en otras palabras, que considera su ejecución como una de las principales obras para mejorar el transporte en la capital colombiana.

El anuncio, divulgado a través de un comunicado del Consejo, no solo destraba meses de incertidumbre frente a este proyecto, necesario para descongestionar el transporte en el norte de la capital y otros municipios. También compromete recursos y redirige los esfuerzos del Estado para materializar una obra que en sus planos contempla la construcción de un corredor férreo de 48,9 kilómetros que tendrá 17 estaciones y podría destapar uno de los principales cuellos de botella en cuestión de movilidad en el corazón del país.

De acuerdo con los estudios y la planeación, el Tren de Zipaquirá podría movilizar, en promedio, cerca de 187.000 pasajeros que, con el paso de los años han desarrollado proyectos de vida en los que obligatoriamente deben desplazarse del municipio zipaquireño hacia Bogotá para estudiar, trabajar o asistir a algunas necesidades básicas, como entretenimiento o la salud. El tren, además de ser un proyecto masivo de gran envergadura, promete reducir a la mitad los tiempos de desplazamiento y, como aliciente, ofrecer una alternativa de movilidad limpia, pues funcionará con energía eléctrica.

El Ministerio de Transporte, clave en la consecución de la decisión del Conpes, asegura que más de 1,3 millones de ciudadanos, entre bogotanos y cundinamarqueses, se verán beneficiados al mejorar su calidad de vida. Además, se estima que el Tren podría evitar la emisión de más de 60.000 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera.

“Es un paso decisivo para la transformación de la movilidad regional y la reactivación del modo férreo en Colombia”, subrayó el Conpes a través de una misiva oficial.

Como todo proyecto, los dineros para financiar las obras, estudios y ejecución han sido lo más engorroso. Sin embargo, el anuncio del Conpes es una buena noticia, pues destraba un gran porcentaje de la financiación y, por ende, da vía libre para que el proyecto empiece su fase final y pueda estar funcionando, según lo estipulado, antes de 2030.

En total, el proyecto se avaluó en COP 17,45 billones, de los cuales el Gobierno destinará 11,9 billones, lo que equivale al 68,4 % de los recursos totales. La aprobación del Conpes permite que los entes territoriales puedan gestionar internamente dineros de vigencias futuras y, en un futuro, lograr firmar un convenio de cofinanciación con el Ministerio de Hacienda.

Futuro sobre rieles

La aprobación del Conpes es la segunda buena noticia que recibe Bogotá y Cundinamarca a lo largo de este año para agilizar y dinamizar su transporte público. A comienzos de año, la Gobernación de Cundinamarca anunció que el Regiotram de Occidente, otra de las apuestas para revivir la red férrea en el país, está a contados meses de entrar en operación y cambiar la forma en que Facatativá, Funza, Mosquera y Madrid se movilizan en la actualidad.

En entrevista con este diario, el gobernador Jorge Emilio Rey explicó que “resucitar” los rieles y las estaciones de tren en el departamento es una alternativa barata, sostenible y de alto impacto para un departamento, y sobretodo un Bogotá que a diario enfrentan atascos en la movilidad y en donde los municipios han crecido exponencialmente, pero los servicios de transporte no lo han hecho proporcionalmente.

Así las cosas, en en cuestión de una década Cundinamarca podría estar siendo un referente nacional de cómo la red férrea, luego de cinco décadas de estar prácticamente abandonada, vuelve a ser utilizada para movilizar miles de ciudadanos, mejorar la calidad de vida de estudiantes, trabajadores y habitantes y, como beneficio extra, mejorar la conectividad del departamento con la capital.

