Manuel Fernando Ramírez Narváez, Juan Pablo Rubiano Pinto y Yeison Andrés Garavito Muñoz, todos nacidos en Bogotá y receptores de un trasplante renal, hacen parte de la primera Selección Colombia de Futbolistas Trasplantados, que…

Antes de pensar en una camiseta de Colombia, hubo diagnósticos, listas de espera, cirugías y meses de recuperación. Para tres bogotanos, aquel órgano que llegó a tiempo no solo significó seguir viviendo: años después también les permitiría cumplir un sueño que parecía impensable, jugar un Mundial de fútbol .

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Tres bogotanos que recibieron un riñón jugarán el Mundial de Futbolistas Trasplantados

Manuel Fernando Ramírez Narváez, Juan Pablo Rubiano Pinto y Yeison Andrés Garavito Muñoz, todos nacidos en Bogotá y receptores de un trasplante renal, hacen parte de la primera Selección Colombia de Futbolistas Trasplantados, que representará al país en Frankfurt, Alemania, entre el 13 y el 18 de septiembre de 2026.

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La competencia se disputará en modalidad de fútbol 7 y será apenas la segunda edición del Mundial de Fútbol de Trasplantados. Colombia nunca había tenido un equipo en este torneo.

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Antes de ser selección, fueron pacientes

La historia comenzó en noviembre de 2025, cuando Germán Darío Penilla Garcés y Luis Alberto Gaitán de Armas encontraron el anuncio del Mundial y se hicieron una pregunta: ¿por qué Colombia no podía tener su propia selección?

A la iniciativa se sumó Luis Alberto Calderón Velandia, el ‘profe Lucho’, entrenador y también trasplantado de riñón, recomendado por la Asociación Colombiana de Deportistas Trasplantados.

La primera convocatoria se difundió a través de redes sociales. Sin saber siquiera si conseguirían suficientes jugadores, recibieron respuesta de 35 personas.

Después de entrevistas individuales, cerca de 30 integrantes comenzaron el proceso que daría forma al primer microciclo del equipo.

Antes de encontrarse en una cancha, entrenaron a través de una pantalla. Los martes y jueves, a las 8:00 p. m., se conectaban para trabajar durante una hora técnica y manejo de balón.

Bogotá también fue cancha para construir el sueño

El primer encuentro presencial se realizó en Villavicencio, en febrero de 2026. Dos meses después, Bogotá recibió el segundo microciclo de la selección, uno de los momentos decisivos para consolidar el grupo.

En la capital disputaron sus primeros partidos amistosos: uno frente a un equipo femenino y otro contra Artistas FC. Allí comenzaron a convertir las historias individuales de trasplante en un equipo con una identidad futbolística común.

En mayo llegó un nuevo microciclo en Cali. América de Cali abrió las puertas de su sede de formación, La Candela, donde la selección enfrentó al equipo de médicos de la Selección del Valle. El marcador terminó 1-0 en contra, pero el proceso siguió.

Desde entonces, los jugadores han mantenido los entrenamientos virtuales y el trabajo físico individual para llegar preparados a Alemania.

Tres bogotanos, tres riñones que llegaron a tiempo

Dentro de la nómina de 12 futbolistas, Bogotá aporta tres nombres. Manuel Fernando Ramírez Narváez, Juan Pablo Rubiano Pinto y Yeison Andrés Garavito Muñoz recibieron un trasplante de riñón y ahora compartirán cancha con jugadores provenientes de Cúcuta, Palmira, Ibagué, Cali, Bucaramanga, Villavicencio, Fresno y Villeta.

Pero la presencia bogotana va más allá de los futbolistas. El director técnico, Luis Alberto Calderón Velandia, también nació en la capital y es trasplantado renal.

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En total, 14 integrantes trasplantados hacen parte del proyecto: 12 jugadores, un fisioterapeuta y el técnico. Con preparadores físicos, asistencia técnica y demás miembros del equipo de apoyo, la delegación que viajará a Frankfurt estará conformada por 19 personas.

Entre los órganos recibidos por los jugadores hay principalmente riñones, pero también un trasplante de hígado y uno bipulmonar.

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Un Mundial para quienes todavía esperan

La selección no quiere que su historia termine en los resultados deportivos. El equipo busca convertir cada partido en una vitrina para hablar de donación de órganos y tejidos y recordar a las más de 4.000 personas que, según la información suministrada por el proyecto, permanecen en Colombia esperando un trasplante.

Quienes hoy viajarán a Alemania saben exactamente qué significa estar de ese lado de la historia: esperar una llamada que puede cambiarlo todo.

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Por eso hablan de un “segundo tiempo”. El primero estuvo marcado por la enfermedad, la espera y las cirugías. El segundo los encuentra entrenando, viajando y preparándose para vestir la camiseta del país.

El próximo 13 de septiembre, cuando Colombia salga por primera vez a la cancha en un Mundial de Futbolistas Trasplantados, tres bogotanos estarán allí gracias a un riñón que alguna vez les devolvió el tiempo y que ahora también los llevará a representar al país.

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