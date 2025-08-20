Tres jóvenes terminaron capturados tras robar un Oxxo en Chapinero

Los ladrones ingresaron con cascos de moto para evitar ser identificados. Foto: Policía de Bogotá

Tres sujetos cometieron un violento hurto a un supermercado Oxxo en el barrio Espartillal, localidad de Chapinero.

Cámaras de seguridad grabaron el momento en que los delincuentes ingresaron con armas de fuego y armas blancas, atemorizando a trabajadoras y clientes, con el fin de llevarse botellas de licor, celulares, una bicicleta y cajetillas de cigarrillo.

Tras cometer el asalto, los afectados se comunicaron a la línea de emergencias 123, atendiendo el caso el CAI Oxy. De esta manera, uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá desplegaron un plan candado. Durante la persecución, los ladrones intentaron deshacerse sin éxito de los artículos robados.

De esta manera, los patrulleros lograron la captura de tres hombres de 18,19 y 28 años, dos de ellos venezolanos, dejándolos a disposición de la Fiscalía para responder por el delito de hurto.

El concejal Andrés Barrios reveló que los objetos que más le hurtan a la ciudadanía en Bogotá son: dinero, celular, cédula, bicicleta, documentos, billetera, accesorios de comunicación, computador portátil y tarjetas de crédito. Entre enero de 2022 y diciembre de 2024, los delincuentes robaron 528.522 elementos de este tipo, de acuerdo con las cifras reveladas por el Concejal. El cabildante agregó que en la franja horaria de la noche es cuando se presenta el mayor número de hurtos a personas.

“En el último año, entre las seis de la tarde y las 11:59 de la noche tuvimos registro de 36.132 casos. La ciudadanía está desprotegida y por eso yo le pido a la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, celeridad con las acciones en materia de seguridad”, añadió el concejal. Asimismo, Barrios informó que el 2024 cerró con la alarmante cifra de 160.067 víctimas de hurto y en ese año las autoridades únicamente recuperaron 7.651 elementos hurtados.

En ese mismo reportó, se encontró que localidades como Suba, Los Mártires, Kennedy, Engativá y Chapinero son las que registran el mayor número de hurtos a personas en la ciudad.

Porcentaje de robos por objeto

Listado de objetos hurtados con mayor frecuencia y porcentaje de incidencia - (Periodo comprendido del 1 de enero de 2022 al 12 de diciembre de 2024):

Dinero - efectivo, 154.712 robos con el 29% de incidencia.

Celulares, 140.297 robos con el 27% de incidencia.

Cédulas de ciudadanía 30.916 robos con el 6% de incidencia.

Bicicletas, 21.856 robos con el 4% de incidencia.

Documentos de identificación, 17.190 robos con el 3% de incidencia.

Billeteras, 12.752 robos con el 2% de incidencia.

Accesorios de comunicación, 11.737 robos con el 2% de incidencia.

Computadores portátiles, 9.441 robos con el 2% de incidencia.

Tarjetas de crédito, 9.355 robos, con el 2 % de incidencia.

Otros objetos, 120.266 robos, con el 23% de incidencia.

Cifras de hurto en Bogotá

Durante 2024, las denuncias de hurto a personas en Bogotá alcanzaron las 99.194, lo que representa una disminución del 19 % en comparación con el mismo periodo de 2023, según datos de “Bogotá Cómo Vamos”. Esta reducción equivale a 21.295 casos menos, acercando las cifras a los niveles observados en 2019, antes de la caída significativa en los hurtos durante la pandemia.

Además, otros tipos de hurto también muestran reducciones notables. El hurto a residencias disminuyó en un 24%, el hurto a comercios en un 21,1%, el robo de motocicletas en un 2,7%, y se registró una leve baja del 0,03% en el hurto de automóviles.

