Turismo en Bogotá 2026 con más vuelos y menos viajeros extranjeros Foto: Getty Images - Hispanolistic

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Turismo en Bogotá: llegada de extranjeros cae 5,1 % pese a llegada de más vuelos Redacción Bogotá Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

inicia sesión Para empezar a usar nuestra funcionalidad de audio suscríbete Escucha este artículo Audio generado con IA de Google / 2.0x 1.5x 1.0x 0.5x ¡Dale play para escuchar este artículo! Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal. Cerrar

Las últimas cifras del sector turístico en Bután muestran que una mayor conectividad aérea no se traduce automáticamente en más turistas. Al menos así ha sido la lógica para lo corrido de 2026.

Le puede interesar: Tala en los Cerros Orientales: la CAR inspeccionó y tomó decisiones.

Bogotá recibió 5,5 % más vuelos durante el primer semestre

De acuerdo en el reciente reporte del Observatorio de Turismo de Bogotá, entre enero y junio de 2026 se realizaron 89.707 vuelos con destino a Bogotá, lo que representa un aumento del 5,5 % frente al mismo periodo de 2025. En esas operaciones se movilizaron aproximadamente 11,2 millones de pasajeros, un 4,5 % más respecto al año anterior.

Publicidad

Asimismo, de acuerdo con las estimaciones oficiales, la oferta continuará creciendo durante el tercer trimestre. Entre julio y septiembre fueron programados 43.507 vuelos directos hacia Bogotá, un incremento interanual del 3,6 %, con más de 7,3 millones de sillas disponibles.

Estas cifras corresponden a vuelos y movimientos de pasajeros, por lo cual no permiten establecer cuántas personas llegaron específicamente para visitar la capital. Además, la programación de sillas representa capacidad ofrecida y puede variar según la demanda y los ajustes de las aerolíneas.

Por otra parte, las terminales terrestres movilizaron más de ocho millones de pasajeros hacia Bogotá entre enero y julio. En este caso, el crecimiento fue del 0,9 % frente al mismo periodo del año anterior.

Llegaron cerca de 56.000 viajeros extranjeros menos

Aunque aumentó la conectividad, Bogotá recibió 1.039.025 viajeros extranjeros entre enero y julio de 2026, un 5,1 % menos que durante el mismo periodo de 2025, de acuerdo con los datos de Migración Colombia recopilados por el Observatorio de Turismo de Bogotá.

La disminución equivale a cerca de 56.000 viajeros extranjeros menos, según el cálculo realizado a partir de la variación divulgada. No obstante, el comportamiento cambió considerablemente a lo largo del año.

Durante enero, febrero y marzo se registraron incrementos interanuales del 1,1 %, 5,4 % y 1,6 %, respectivamente. La tendencia se revirtió a partir de abril, cuando las llegadas bajaron 8,8 %. Posteriormente, la reducción alcanzó el 9 % en mayo y el 23,5 % en junio.

Este último mes concentró el descenso más pronunciado. Bogotá recibió aproximadamente 118.000 viajeros extranjeros, frente a los 154.000 contabilizados en junio de 2025. Por lo tanto, en un solo mes dejaron de llegar alrededor de 36.000 personas. Además, la caída registrada en Bogotá superó la reducción nacional del 16,4 % reportada para junio.

Solo el 54 % declaró que viajaba por turismo

Los registros migratorios tampoco permiten clasificar a todos los extranjeros como turistas. Del total acumulado hasta julio, el 54 % señaló el turismo como propósito principal de su viaje.

Mientras tanto, el 19,2 % se encontraba en tránsito, el 8,4 % llegó por negocios y el 6,2 % correspondió a tripulantes. Los eventos representaron el 2,7 % de los ingresos y los residentes, el 2,6 %.

Venezuela, Estados Unidos, México, España y Brasil fueron los cinco principales países de origen. En conjunto, concentraron el 53 % de las llegadas internacionales registradas en la capital. Por esa razón, el indicador oficial debe presentarse como llegada de viajeros extranjeros. La categoría de turistas corresponde únicamente a quienes declararon ese motivo de ingreso.

La ocupación hotelera perdió 8,2 puntos porcentuales

El comportamiento del hospedaje también arroja un sintoma del fenómeno. La ocupación de los establecimientos de alojamiento de Bogotá se ubicó en el 50,7 % durante junio. Aunque el resultado superó el promedio nacional del 45,4 %, representó una disminución de 8,2 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2025.

De este modo, los hoteles mantuvieron una ocupación superior a la del conjunto del país, pero utilizaron una proporción menor de sus habitaciones disponibles que un año atrás.

Publicidad

El empleo también presentó resultados distintos según la actividad analizada. El Observatorio de Turismo reportó un promedio mensual de 110.746 personas ocupadas en el sector entre abril y junio, cifra que significó una reducción interanual del 3,7 %..

Creció el número de prestadores turísticos registrados

Mientras algunos indicadores de demanda disminuyeron, el número de prestadores inscritos en el Registro Nacional de Turismo aumentó. Al cierre de julio había 15.248 registros activos en Bogotá, un 12,2 % más que un año antes.

Publicidad

Las viviendas turísticas presentaron el mayor crecimiento, con 1.274 registros adicionales. También se sumaron 274 agencias de viajes y 121 guías de turismo.

El aumento corresponde al número de inscripciones activas y refleja una expansión de la oferta formal registrada. Sin embargo, este indicador no mide directamente la cantidad de visitantes, las noches reservadas ni los ingresos obtenidos por los establecimientos.

Publicidad

Ante la reducción de viajeros extranjeros, el Instituto Distrital de Turismo anunció que mantendrá la promoción internacional de Bogotá y buscará alianzas para diversificar los mercados, especialmente en Centroamérica y Europa.

Más información sobre Bogotá: Precio de carros nuevos en Bogotá: alerta por aumento del ICA hasta 59,4 %.

Publicidad

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.