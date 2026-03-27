Un muerto y varios heridos dejó grave accidente al norte de Bogotá

Los lesionados fueron trasladados a centros asistenciales de la ciudad. Foto: Caracol Radio

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Sobre las 3:30 de la madrugada de este viernes, se registró un grave accidente de tránsito sobre la calle 94 con carrera 15.

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Según información preliminar, dos automóviles colisionaron al parecer luego de que uno de los conductores presuntamente omitiera el semáforo en rojo.

El siniestro vial dejó como saldo una mujer fallecida, tres personas más heridas y daños a un local comercial de electrodomésticos, ante el impacto de uno de los vehículos.

“El de la camioneta blanca venía por la carrera 15 y se pasó el semáforo en rojo. Se estrellaron de frente. El carro rojo se fue contra el Katronix y la muchacha que iba como copiloto creo que no llevaba el cinturón y salió por el vidrio panorámico”, relató un testigo a CityNoticias.

En el lugar, Policía Judicial realizó el acordonamiento de la zona y levantamiento del cadáver. Mientras tanto, peritos recolectaron las pruebas para el proceso penal que se adelantaría.

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Por su parte, las tres personas heridas fueron trasladadas a centros asistenciales de la ciudad, donde se encuentran bajo observación médica.

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