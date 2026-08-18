Universidad Nacional refuerza controles de ingreso al campus de Bogotá: nuevas reglas

Los nuevos controles buscan ordenar el ingreso al campus y reforzar la identificación de estudiantes, visitantes y demás usuarios. Foto: Archivo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, comenzó a aplicar este martes 18 de agosto nuevos controles de acceso a la Ciudad Universitaria, como parte de las medidas para reforzar la seguridad dentro del campus.

A partir de ahora, los integrantes de la comunidad universitaria deberán presentar el carné institucional en las porterías. Quienes visiten la universidad o tengan otro tipo de vínculo también deberán identificarse y, dependiendo del caso, acreditar la razón por la que ingresan.

La Universidad aclaró que el uso del carné no es una exigencia creada por esta medida. Su presentación como mecanismo de identificación ya estaba contemplada en la Resolución 253 de 2019 de la Rectoría. Lo que cambia desde este martes es el control efectivo del requisito al momento de entrar al campus.

Lea más: Accidentes en las obras del Metro de Bogotá: las alarmas que ha encendido la interventoría

¿Quiénes deberán presentar documentos?

Los estudiantes, profesores, funcionarios y demás integrantes de la comunidad universitaria deberán llevar su carné institucional. Quienes todavía no lo tengan tendrán que adelantar el trámite ante la División de Registro.

Para los demás ingresos, las reglas dependerán del vínculo con la Universidad. Los egresados podrán acreditar su condición con el carné institucional, mientras pensionados, contratistas y proveedores deberán presentar un documento de identidad y el soporte que permita verificar su relación con la institución.

Los visitantes, por su parte, tendrán que mostrar su documento de identificación y registrarse antes de ingresar. La Universidad señaló que los datos recopilados estarán sujetos a su política de protección de datos personales.

También podrán entrar las personas previamente autorizadas por dependencias como la Vicerrectoría de Sede, decanaturas, direcciones y jefaturas. Vigilancia y Seguridad deberá verificar esas autorizaciones.

Las medidas para el ingreso vehicular establecidas anteriormente por la Universidad continuarán vigentes. Sin embargo, la circular recuerda una restricción importante para quienes dejen su vehículo dentro del campus.

La salida de vehículos estará permitida hasta las 11:00 p. m. Después de esa hora no podrán salir, salvo situaciones excepcionales relacionadas con seguridad, emergencias o necesidades institucionales.

Por eso, la Universidad pidió a quienes ingresen en carro o motocicleta organizar su salida antes del límite establecido.

¿Por qué aumentaron los controles?

La Vicerrectoría explicó que las medidas buscan mejorar la identificación de las personas que entran a la Ciudad Universitaria y proteger tanto a la comunidad como los bienes de la institución.

La Universidad insistió en que los controles no buscan cerrar el campus al público. La ciudadanía podrá continuar asistiendo a actividades académicas y culturales, pero tendrá que cumplir los requisitos definidos para su ingreso.

La implementación, agregó la institución, deberá hacerse bajo criterios de trato digno, igualdad y no discriminación.

Lea más: Más de 350 vacantes estarán disponibles en jornada de empleo en Bogotá: así puede aplicar

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.