¡Vacaciones seguras! Distrito da recomendaciones para evitar hurtos en viviendas

Es cuestión de días para que llegue la temporada de Navidad, junto a sus vacaciones, por lo que muchas familias van a salir de sus hogares para pasar estas fechas. Por lo cual, la Secretaría de Seguridad dio una serie de recomendaciones, con el fin de evitar patrones que puedan llegar a facilitar el hurto a viviendas en Bogotá.

Según señalaron, este año, el Equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE) acompaño a la ciudadanía en sus denuncias por hurto a residencias y tras el análisis de los casos, identificaron que las fallas operativas y de gestión en empresas de vigilancia en los protocolos de seguridad de los conjuntos residenciales, son algunas de las principales brechas que son aprovechadas por los delincuentes para ingresar y cometer los robos.

¿Cuáles son las fallas más comunes?

Según el informe técnico de AIDE, el control de acceso es uno de los puntos más vulnerables. En muchos casos, visitantes, domiciliarios o personal de servicios ingresan sin una verificación adecuada de identidad ni un registro riguroso, lo que facilita la entrada de los delincuentes. Al igual, contar con empresas de vigilancia que no estén autorizadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y la contratación de personal sin estudios en el área.

Sin olvidar los casos de complicidad, las cámaras sin mantenimiento, ausencia de protocolos para reportar anomalías y baja comunicación entre vecinos y administraciones.

Viene diciembre y los delincuentes se aprovechan de que la casa queda sola, de las fallas en edificios y conjuntos como ingresos sin control y cámaras privadas fuera de servicio, entre otras vulnerabilidades.



Si va a viajar:

• No comparta llaves, tarjetas ni chips

— Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) November 26, 2025

“El trabajo conjunto entre autoridades, administraciones y ciudadanos es clave. La seguridad comienza en casa: cada edificio puede cerrar brechas si adopta buenas prácticas y fortalece sus canales de comunicación”, indicó el secretario Distrital de Seguridad, César Restrepo.

Recomendaciones para los residentes:

Cumplir los protocolos de seguridad del conjunto.

No compartir llaves, tarjetas o códigos de ingreso.

Reportar cualquier anomalía a la administración o a la Línea 123.

Participar en los comités o redes de seguridad vecinal.

Evitar publicar en redes sociales un contenido que evidencie la ausencia.

Si desea compartir fotos del viaje, hacerlo una vez esté de regreso.

Hay que recordar que los delincuentes monitorean patrones de comportamiento en redes sociales.

Informar a un familiar o persona de confianza para que realice visitas periódicas a la vivienda.

Para administraciones:

Contratar únicamente empresas habilitadas por la Superintendencia.

Implementar protocolos estrictos de control de visitantes y manejo de llaves.

Rotar y supervisar al personal de vigilancia.

Mantener en funcionamiento cámaras y sistemas de alarma.

Empresas de vigilancia:

Aplicar filtros rigurosos de selección y estudios de seguridad al personal contratado.

Capacitar continuamente a los guardas.

Implementar herramientas tecnológicas de monitoreo y reacción.

Verificar que la empresa de vigilancia esté autorizada.

