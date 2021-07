Video: encapuchados atacaron a policía dentro de su patrulla en Bogotá

La localidad de Suba ha sido epicentro de batallas entre miembros de la Policía de Bogotá y presuntos manifestantes. Ayer, en medio de la noche, mientras se registraban enfrentamientos en la calle 138 con avenida Ciudad de Cali, un uniformado que iba pasando en una patrulla fue atacado con piedras y bombas incendiarias, por lo que miembros del Esmad tuvieron que intervenir rápidamente, para que las agresiones al uniformado no pasaran a mayores.

Según las denuncias, los encapuchados comenzaron a arremeter contra la patrulla en donde se movilizaba el policía, por lo que el agente tuvo que conducir de manera rápida mientras huía de la turba que lo seguía, pero estrelló su vehículo contra un taxi, que también se movilizaba por el lugar.

“Iba el señor agente huyendo de los manifestantes. Yo estaba con una carrerita y me estrelló y me dejó sin narices el carro. Gracias a Dios no nos pasó nada, donde nos hubiera cogido de frente no estaría contando el cuento”, relató el conductor afectado.

Para impedir que los encapuchados arremetieran contra el policía, integrantes de la Cruz Roja y de la Personería de Bogotá intervinieron auxiliando al uniformado agredido y socorriendo al conductor, que también resultó afectado por los ataques.

Pese a que denuncian que intentaron quemar vivo a un policía, el conductor señaló que “gracias a Dios no le pasó nada, llegaron los de la Cruz Roja y lo alcanzaron a sacar”. Los enfrentamientos en este sector duraron hasta la 1:00 a. m., igualmente, por la intensidad de los ataques, tanto de miembros del Esmad como de encapuchados, algunas personas con cascos y bandera blanca intercedieron para que la batalla culminara.