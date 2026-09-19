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¿Y el pitazo inicial?: demoras en obras de nuevo El Campín despierta críticas a la APP

Estudios de movilidad y otros aspectos mantienen las obras del nuevo estadio sin acta de inicio. El cronograma volvería a moverse y desde el Concejo las alarmas continúan.

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Juan Camilo Parra
Juan Camilo Parra
19 de septiembre de 2026 – 08:00 a. m.
Alcaldía anunció recientemente nuevos planes para el estadio Nemesio Camacho El Campín.
Alcaldía anunció recientemente nuevos planes para el estadio Nemesio Camacho El Campín.
Foto: Alcaldía de Bogotá

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La ansiada renovación del estadio El Campín, proyectada como la segunda obra de infraestructura más grande de Bogotá, con una inversión de 2,4 billones de pesos, suma un nuevo tropiezo: las obras principales, que debían arrancar en el primer semestre de 2026, se encuentran paralizadas en terreno. A esto se suman los distintos cambios que ya ha sufrido el proyecto de plan de renovación a construcción desde cero, y de los cambios en las finanzas de Sencia. Mientras la empresa afirma que los trámites están culminando fases finales, en el Concejo…

Juan Camilo Parra

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá. jparra@elespectador.com
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Comentarios
  • rafael humberto(34313)Hace 1 hora
    Una vergüenza para la capital de la republica que Medellín avanza y moderniza mas rápido en lo social, económico, ambiental, tecnológico, cultural y educativo y se moderniza y embellece mas rápido. Mientras la burocracia con el alcalde a la cabeza se detienen negociando mordida en el proyecto, Medellín, así también muerdan, con orgullo y sentido de responsabilidad y pertenencia agilizan su infraestructura.
  • Elvis(21348)Hace 2 horas
    Bogota y Colombia necesitan que este proyecto se ejecute. Es de clase mundial e integra deporte, cultura, entretenimiento, gastronomía y comercio en un solo lugar. Lo que sí es preocupante, siendo tan importante, es la demora en el inicio. El Metro, obra 10 veces más grande y compleja va en el 84% de ejecución, no hay retrasos mayores. Que pasa con la ingeniería colombiana? Que pasa con Corficolombiana? Cualquier cosa que digan serán excusas. Y además el estadio debe ser para +60K espectadores.
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