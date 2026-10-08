Según cuenta Romain Andenmatten, arqueólogo de 42 años, a The New York Times, durante una exploración en unos restos de hielo en un paso de montaña llamado Col de Barberine, encontró una tabla de madera que tenía un color grisáceo y que medía casi un metro de…

Los Alpes son una de las zonas que se están derritiendo más rápido que cualquier otra parte del mundo y, con la pérdida de hielo, se van conociendo secretos que estaban ocultos en ellos. Recientemente, un arqueólogo encontró allí un esquí de 2.500 años de antigüedad que estaba enterrado.

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A medida que se derriten los Alpes, aparecen nuevos objetos. Estos son los más recientes

Según cuenta Romain Andenmatten, arqueólogo de 42 años, a The New York Times, durante una exploración en unos restos de hielo en un paso de montaña llamado Col de Barberine, encontró una tabla de madera que tenía un color grisáceo y que medía casi un metro de largo. Tres años después, en ese mismo punto halló una tabla similar.

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"También tenía un extremo afilado que sugiere que se trataba de un esquí o una raqueta de nieve", dijo al medio estadounidense. Luego de este último viaje, realizó una datación por carbono-14, que es un método científico que mide la cantidad de radiocarbono restante en restos orgánicos con el objetivo de poder calcular su antigüedad.

La prueba reveló que este trozo de madera podía ser del siglo V a. C., en la Edad del Hierro. Lo que sugiere el arqueólogo es que a lo mejor el dueño, durante un día, pudo haber estado cruzando los Alpes y perder el equilibrio.

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Marcel Cornelissen es otro de los arqueólogos que trabaja a contrarreloj para recuperar y estudiar los objetos que están en el hielo antes de que desaparezcan. En entrevista con el medio suizo SWI swissinfo.ch, contó que con frecuencia recibe avisos cuando los montañeros avistan un objeto en un glaciar. Después, junto a su equipo, viaja hasta el lugar para recuperarlos.

Entre los objetos que ha encontrado están el cráneo de una vaca antiguo, una pequeña estatua romana o un arco y flechas. "Los glaciares son auténticos tesoros", añadió.

En la mayoría de estos ecosistemas perduran varios objetos antiguos, como aquellos elaborados de piedra, metal y cerámica. Sin embargo, en los Alpes, es el único lugar donde el hielo ha conservado materiales orgánicos, como cuero, madera, textiles o restos humanos.

Regula Gubler, arqueóloga del cantón suizo de Berna, explicó a The New York Times que es normal que estos objetos de materiales orgánicos aparezcan en los Alpes, pues "la mayor parte de lo que la gente usaba y vestía en esta época estaba hecho de materiales orgánicos".

Para Gubler, todos estos objetos que se han encontrado en los Alpes ponen en entredicho las ideas que se tenían hasta ahora de cómo interactuaban esas primeras sociedades con el entorno alpino; las cuales, agregó, están lejos de la idea de ser zonas inhóspitas y prohibidas. “Los Alpes siempre se utilizaron; no era un espacio vacío”, agregó.

Cabe recordar que el trabajo de los arqueólogos es clave en este proceso, pues una vez se descongelan los objetos, quedan expuestos y, en el caso de los materiales orgánicos, se pueden descomponer rápidamente. También existe el riesgo de que sean robados.

De acuerdo a los reportes entregados este mes por científicos, las altas temperaturas y un invierno con poca nieve reportado en lo que va de 2026 han hecho que los glaciares de Suiza afronten consecuencias devastadoras. De hecho, advierten, han perdido casi el 20 % de su volumen en los últimos cinco años.

"Al ritmo actual del calentamiento global, el 97 % de los glaciares actuales en los Alpes podrían desaparecer para finales de siglo, lo que supone un gran desafío para las decenas de millones de europeos para quienes el hielo es una reserva vital de agua en años de sequía", reseñó The New York Times.

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