En video: un satélite captó la primera erupción de un volcán ruso en casi 500 años

En los días siguientes, el volcán empezó a hacer erupción, en un hecho que no se presentaba desde hacía casi 500 años. Como explica la NASA, que le ha hecho seguimiento a este evento, el volcán ha estado vertiendo un flujo constante de roca fundida y escombros que se desplaza hacia el este.

A mediados de 2025, en el océano Pacífico se registró un sismo de magnitud 8.8 que, según algunas hipótesis, despertó un volcán en el complejo de Krasheninnikov, ubicado en la costa oriental de la península de Kamchatka (Rusia).

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Para capturar este evento, investigadores utilizaron imágenes tomadas por el Radar de Apertura Sintética de la NASA y la ISRO (NISAR), un satélite conjunto de la agencia espacial estadounidense y la Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO).

"A unos 747 kilómetros sobre la superficie, el NISAR captó una imagen de Krasheninnikov el 25 de diciembre de 2025, justo cuando el satélite de observación de la Tierra estaba terminando las comprobaciones posteriores al lanzamiento y entrando en funcionamiento. Desde entonces, dos veces cada 12 días —una vez cuando el satélite pasaba de sur a norte y otra cuando lo hacía de norte a sur—, el NISAR ha vuelto al mismo punto de la órbita y ha tomado instantáneas detalladas con el radar".

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Con estas capturas, los investigadores armaron una secuencia de 17 fotos que muestra la evolución del terreno, así como la lava que llena una caldera interior más pequeña y, posteriormente, se desborda hacia un cráter más amplio.

Para realizar estas capturas, el satélite utiliza su radar de apertura sintética, el cual "envía miles de pulsos de microondas por segundo a la Tierra y recibe las señales de retorno, cada una de las cuales es, en la práctica, una instantánea en el tiempo que contiene información sobre las propiedades y características de la superficie subyacente", según explica la NASA en su portal web.

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Según explican los investigadores, la lava aparece más clara en las imágenes porque refleja las microondas del radar con más intensidad que el terreno que la rodea.

Cabe señalar que, a mediados de 2026, 35 profesionales en Colombia se capacitaron en el uso de los datos de la misión NISAR para monitorear ecosistemas tropicales. Con este proceso, Colombia se convirtió en el primer país del mundo en recibir capacitación oficial para el uso de los datos de la misión NISAR.

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