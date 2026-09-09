Colombia acogerá evento para que investigadores trabajen con imágenes del James Webb

Desde que empezó sus operaciones científicas meses después, el James Webb, que puede observar algunos de los objetos y eventos más distantes del universo, como la formación de las primeras galaxias, ha sido clave en múltiples hallazgos científicos que han permitido conocer nuevos aspectos del universo.

En diciembre de 2021, varias agencias espaciales lanzaron al espacio el telescopio espacial James Webb (JWST, por sus siglas en inglés), el más potente construido hasta ahora por la humanidad.

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En los próximos meses, Colombia será sede de una escuela internacional en la que jóvenes investigadores de América Latina podrán compartir con expertos internacionales, así como trabajar con datos reales del telescopio espacial.

Se trata del Macondo JWST Workshop, una escuela internacional del programa de fortalecimiento del Comité de Investigación Espacial (COSPAR), un órgano científico creado en 1958 por el Consejo Internacional para la Ciencia.

Del 1.º al 12 de marzo de 2027, la Universidad Industrial de Santander (UIS) en Bucaramanga será sede del evento donde cerca de 30 estudiantes y jóvenes investigadores de Colombia y otros países de América Latina podrán recibir entrenamiento especializado en el análisis científico de observaciones del James Webb.

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“A diferencia de una conferencia tradicional, los participantes no asistirán únicamente a charlas. Durante dos semanas aprenderán directamente de investigadores con experiencia en el uso de JWST, accederán a observaciones reales, las procesarán y desarrollarán pequeños proyectos científicos utilizando datos públicos del telescopio”, aclara la organización del evento, que cuenta con el respaldo, entre otras, de la NASA y la ESA, las agencias espaciales de los Estados Unidos y Europa.

Durante los primeros días, el énfasis del evento estará en la formación del funcionamiento de los instrumentos del telescopio espacial y del análisis de los datos, mientras que, en la segunda semana, los participantes, acompañados por investigadores internacionales, transformarán esos datos en preguntas y proyectos científicos.

De acuerdo con Natalia Oliveros, Vanesa Ramírez y Mariana Sastre, tres científicas colombianas que adelantaron sus estudios doctorales por fuera del país, aunque los datos del James Webb son públicos y pueden utilizarse desde Colombia para realizar distintas investigaciones, “convertir esos datos en resultados científicos requiere conocimientos especializados, experiencia en herramientas de análisis y acceso a colaboraciones que a menudo son difíciles de encontrar”.

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La idea con la escuela, continúan las creadoras del espacio, es contribuir a cerrar esa brecha al tiempo que se posiciona a Colombia como un punto de conexión para la colaboración científica entre instituciones internacionales y la comunidad astronómica de Colombia y América Latina.

La convocatoria para participar del Macondo JWST Workshop está dirigida a estudiantes de último año de pregrado, posgrado o posdoctorados con intereses en exoplanetas o galaxias. Quienes deseen postularse pueden conocer los requisitos y el proceso de postulación, que estará abierto desde el 15 de septiembre hasta el 1.° de noviembre, en la página del evento.

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