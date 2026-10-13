Con 45,22 kilómetros, róver de la NASA bate récord de distancia recorrida fuera de la Tierra

“El 11 de octubre, el odómetro del róver alcanzó los 45,22 kilómetros, superando el récord de 45,16 kilómetros establecido por el róver Opportunity de la NASA, que exploró Marte entre 2004 y 2018. Perseverance alcanzó esta marca en el día marciano número 2.006 de su misión, recorriendo en cinco años y medio una distancia que a Opportunity le tomó casi…

En la tarde de este lunes 12 de octubre, la NASA anunció que el róver Perseverance se convirtió en el vehículo que más distancia ha recorrido, hasta la fecha, sobre la superficie de otro mundo.

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“El 11 de octubre, el odómetro del róver alcanzó los 45,22 kilómetros, superando el récord de 45,16 kilómetros establecido por el róver Opportunity de la NASA, que exploró Marte entre 2004 y 2018. Perseverance alcanzó esta marca en el día marciano número 2.006 de su misión, recorriendo en cinco años y medio una distancia que a Opportunity le tomó casi 15”, precisó la agencia espacial.

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El hito se produjo mientras el róver avanzaba hacia un área conocida como Idubi, a través de una región ubicada al oeste del borde del cráter Jezero, apodada Lac de Charmes, donde estudia lo que podría ser uno de los terrenos más antiguos que se hayan explorado en el sistema solar.

“Las rocas y el relieve de Lac de Charmes son tan antiguos que sus equivalentes terrestres desaparecieron hace mucho tiempo a causa de la erosión y la tectónica de placas (Marte no tiene placas tectónicas), e Idubi es el lugar donde el equipo científico espera encontrar rastros de antiguos sistemas hidrotermales”, explicó la agencia.

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Según la NASA, este hito se logró debido a la capacidad de conducción autónoma del róver, un sistema llamado AutoNav que le permite tomar imágenes del terreno mientras se desplaza, construir un mapa en 3D de los obstáculos y trazar su propio camino entre los puntos que el equipo fija desde la Tierra. Con esta tecnología, Perseverance ha llegado a recorrer hasta 412 metros en un solo día marciano.

“El róver que batió este récord lo hizo tomando sus propias decisiones sobre la ruta a seguir. Al darle autonomía para simplemente avanzar, Perseverance es mejor conductor que el róver que aterrizó, y aún no hemos terminado”, afirmó Mark Maimone, subjefe del equipo de operaciones robóticas de Perseverance. “Nuestro software más reciente le enseña a girar menos y a rodar más, así como a comprobar su propia posición frente a los mapas orbitales mientras se desplaza”.

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Para poner en perspectiva este hito, la NASA señaló que, en su camino hacia el récord, Perseverance ya había superado las marcas de conducción establecidas en la Luna, como los 35,7 kilómetros que recorrieron en 1972 Gene Cernan y Harrison Schmitt, los astronautas de la misión Apolo 17, en un róver lunar, así como los 39 kilómetros que avanzó en 1973 el róver soviético Lunojod 2.

“La resistencia y los recorridos más largos permiten acceder más rápidamente a una mayor diversidad geológica: se examinan más afloramientos y se descifra una parte mayor de la historia del planeta rojo a partir de sus rocas. Esa capacidad de alcance llevó a Perseverance desde el lecho de un antiguo lago hasta un sistema fluvial fosilizado, donde encontró una posible biofirma en una roca llamada Cheyava Falls, y de ahí hasta el borde del cráter, donde podría esperarle un tipo de hábitat antiguo totalmente diferente: uno hidrotermal”, concluyó la agencia espacial.

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