El terremoto que estremeció a Colombia

"Desde hoy a las seis de la tarde hemos decretado toque de queda hasta las cinco de la mañana para proteger el comercio de la ciudad. Este toque de queda será en el centro de Pereira, en la Comuna Universidad y en el subcentro Cuba", manifestó el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar. Foto: EFE - Leonardo Castañeda

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A las 7:34 de la mañana de este lunes 10 de agosto, un sismo de magnitud 7,4 se registró en San José del Palmar, municipio de poco más de 5.000 habitantes del oriente chocoano que limita con los departamentos de Valle del Cauca y Risaralda.

(Lea: ¿Cuánto duró el terremoto del 10 de agosto en Colombia? El SGC explica las razones)

A 103 kilómetros de profundidad, la energía que año a año se ha ido acumulando por la fricción entre las placas tectónicas de Nazca, que se hunde bajo la placa Sudamericana, se liberó, generando el sismo que se sintió ampliamente en el territorio nacional y desatando una de las catástrofes naturales más graves de los últimos años en el país.

Hasta el cierre de esta edición, la cifra de personas fallecidas supera las 110, según el presidente Abelardo de la Espriella. Sin embargo, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) reportó 132 fallecidos y 570 heridos en las principales ciudades afectadas.

Los departamentos vecinos al epicentro del fuerte temblor —y de las decenas de réplicas que le siguieron—, como Risaralda y Valle del Cauca, son los más afectados hasta ahora, con más de 60 y 15 muertos, respectivamente. En Chocó se han registrado 13 víctimas y 131 personas heridas.

A diferencia de los sismos superficiales (que se originan a menos de 60 kilómetros de la superficie terrestre), “este evento se originó en el interior de la placa de Nazca”, explicó Rodrigo Alejandro León, ingeniero geofísico y doctor en Geología de Terremotos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto, continuó el docente de la Universidad de los Andes, se denomina en la sismología sismo intraplaca profundo.

(Puede leer: El sismo del 10 de agosto no tiene ninguna relación con la actividad del volcán Puracé: SGC)

Estos sismos, agregó León, se caracterizan por el hecho de que las ondas sísmicas generadas a esa profundidad viajan grandes distancias con menor pérdida de energía. Esta es la razón por la cual el temblor fue percibido en prácticamente todo el país y por la que en departamentos más lejanos al epicentro, como Caldas y Antioquia, también se registraron numerosos daños en la infraestructura y cinco muertes, hasta el momento.

Si bien hasta ahora las autoridades estiman las muertes en más de 130, la Evaluación Rápida de Terremotos Globales para la Respuesta (PAGER, por sus siglas en inglés), del servicio geológico de los Estados Unidos (USGS), emitió una alerta naranja por el sismo de San José del Palmar. Este nivel estima que se podrían presentar entre 100 y 1.000 muertes y pérdidas económicas de USD 100 a USD 1.000 millones, lo que corresponde a menos del 1 % del PIB del país.

Poco antes de las 11:00 a. m., este lunes el presidente Abelardo de la Espriella llegó a la sede de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en Bogotá, acompañado por su mano derecha, Joaquín Gutiérrez, y el ministro de Defensa, Jorge Mora. Tras una evaluación de la situación en todas las zonas afectadas, que duró menos de 40 minutos, se aprobó por unanimidad la declaratoria de la situación de emergencia a escala nacional en el Comité Nacional para el Manejo de Desastres, en el que estuvieron el pleno de los ministros y el director de la UNGRD que viene del gobierno Petro, Javier Pava.

A partir de ese momento, se desarrolló de forma paralela un encuentro entre el gabinete ministerial de De la Espriella y parte de sus funcionarios más cercanos. Reunidos justo al lado de la sala de crisis de la UNGRD, se decidió que un grupo selecto de ministros sería el que viajaría, de inmediato, a las zonas más afectadas: Rodrigo Lara (Interior) aterrizó en Pereira, Elsa Noguera (Transporte) en Cali y Ana María Vesga (Salud), Mora y el mandatario llegaron a Quibdó. El vicepresidente José Manuel Restrepo partió hacia Manizales y recibió la tarea de coordinar, con el canciller Omar Bula, todas las ayudas de la comunidad internacional.

La orden que impartió el jefe de Estado a todos sus ministros fue la misma: liderar los puestos de mando unificados (PMU) en esas zonas y mostrar la presencia del Gobierno desde todas sus latitudes. En medio de esa reunión de la UNGRD ordenó, no solo a su gabinete, sino a todos los funcionarios presentes —incluidos los alcaldes Federico Gutiérrez (Medellín) y Alejandro Eder (Cali), así como la gobernadora Dilian Francisca Toro (Valle)— que toda la información disponible fuera enviada a la Presidencia, para que ese fuera el único canal desde el cual se emitieran los reportes.

“No quiero ruedas sueltas”, aseguró el mandatario y subrayó que “la información sale desde la Presidencia de la República, ninguna otra entidad del Estado colombiano”.

(Le puede interesar: “Hasta el momento se han registrado 21 réplicas”: SGC tras sismo del 10 de agosto)

El plan es que, en los días siguientes, De la Espriella haga un recorrido por todas las zonas afectadas. Aunque inicialmente aterrizaría en Pereira, en medio de ese encuentro se decidió que el avión presidencial llegaría primero a Chocó, el epicentro del sismo, para liderar las acciones sobre el terreno. Desde allá anunció que implementaría un subsidio de arriendo mientras se restauran las viviendas afectadas; que le darán prioridad a trasladar a los enfermos y heridos a Medellín, y que tienen “listos los recursos” para transferir al departamento apenas se haga la caracterización del terreno.

El mandatario enfocará el resto de su semana en visitar los departamentos que reportaron mayores daños: irá a Cali y después al Eje Cafetero. Por esto canceló la agenda que tenía prevista en La Guajira el 12 y 13 de agosto —que era la fecha de su primer consejo de ministros— para concentrarse en “la atención de las comunidades afectadas por la emergencia”.

Mientras De la Espriella llegaba a Cali, donde cientos de personas y equipos de rescatistas continuaban las labores de búsqueda, León, de la U. de los Andes, comentó que el occidente de Colombia constituye uno de los límites de placas “más complejos del planeta, donde convergen las placas de Nazca, la Sudamericana, la del Caribe y el Bloque Norandino”.

Por esta razón, explicó Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismológica Nacional de Colombia del SGC, Colombia es una zona compleja geológicamente, por lo cual tiembla “todos los días”. En ese sentido, se espera que en los próximos días se sigan presentando réplicas. Sin embargo, como advirtió Luisa Castillo, sismóloga de la SGC, “es imposible predecirlos”.

(Lea también: Falso: Ideam no ha alertado réplicas del sismo de este 10 de agosto)

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬