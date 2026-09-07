Estas son las regiones en las que se esperan lluvias este lunes 7 de septiembre

(Imagen de referencia). En varias regiones del país se esperan lluvias a lo largo de la jornada. Mientras tanto, en otras se esperan altas temperaturas. Foto: Tomado de Ideam

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

De acuerdo con el pronóstico del tiempo para este lunes 7 de septiembre, elaborado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), se esperan lluvias en varias regiones del país a lo largo de la jornada.

En términos más concretos, se espera que los mayores acumulados se registren en los departamentos de Córdoba, Bolívar, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Antioquia, Risaralda, Santander, Norte de Santander, Caquetá y Guaviare.

(Puede leer: Gobierno anuncia plan para recuperar al caimán llanero: ya liberaron 17 ejemplares)

En el marco del seguimiento a la temporada ciclónica de este año, el Instituto señaló que actualmente hay un par de ondas tropicales que favorecen las lluvias en distintas regiones del país.

La onda tropical #45, por ejemplo, se encuentra sobre el Caribe occidental. Durante su desplazamiento hacia el occidente, favoreció un incremento de lluvias en sectores del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

A su vez, la onda tropical #46, que ya se ubica sobre el territorio colombiano, podría favorecer un incremento de la nubosidad y las precipitaciones en sectores de la región Caribe y norte de la Andina. Mientras tanto, por su posición actual y distancia respecto al territorio nacional, la onda tropical #47 no presenta influencia sobre Colombia.

(Le puede interesar: Dos instrumentos de una misión de la NASA podrían apagarse por falta de financiación)

Al tiempo que en varias regiones se esperan fuertes lluvias, en otras se estiman condiciones mayormente secas. Estas condiciones se esperan, sobre todo, en Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila, Cauca, Nariño, La Guajira y Putumayo.

Sobre todo en sectores de la Alta Guajira y en los valles interandinos de los ríos Magdalena y Cauca, podrían registrarse valores de temperaturas máximas por encima de lo normal, pues las condiciones atmosféricas favorecerían temperaturas superiores a los promedios climatológicos.

Estas condiciones, asociadas en ciertos casos a altos niveles de humedad, pueden favorecer sensaciones térmicas muy altas. Al respecto, el Ideam explicó que, durante la tarde de este lunes, amplios sectores de las regiones Caribe, Orinoquía, Amazonia y norte de la región Andina se encontrarán en alerta roja por estas sensaciones térmicas.

(También puede leer: La polémica medida anunciada por Trump: busca quitar la protección a los lobos grises)

Por las condiciones que se presentan en amplias regiones del país, 236 municipios se encuentran en algún nivel de alerta por incendios. De estos, Tolima (11), Nariño (10) y Huila (9) son los departamentos que mayor cantidad de municipios tienen en alerta roja.

Por otra parte, 222 municipios se encuentran en algún nivel de alerta por deslizamientos. De estos, Chocó (22) y Antioquia (8), son los departamentos que mayor cantidad de municipios tienen en alerta roja.

Pronóstico del tiempo en Bogotá

Respecto al pronóstico del tiempo para Bogotá, el Instituto señaló que en horas de la mañana se estiman condiciones nubosas con lloviznas esporádicas en diferentes sectores de la ciudad.

(Puede interesarle: El Niño se intensificará hasta finales de 2026 y sus efectos seguirán en 2027, dice la OMM)

Durante las primeras horas de la tarde, se prevé un cielo entre parcialmente nublado y nublado, con lluvias ligeras en las localidades de Usme, Ciudad Bolívar y San Cristóbal. En el resto de localidades de la ciudad, se mantendrán condiciones de tiempo seco sin descartar lloviznas ocasionales.

Finalmente, durante la noche, se mantendrán las condiciones nubladas con predominio de tiempo seco, sin descartar que se presenten noticias, sobre todo en el sur de la capital, en las localidades de Usme y Sumapaz.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜