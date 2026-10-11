Hasta hoy, la pava de monte se ha tratado como una especie politípica, es decir, dividida en varias subespecies, habitando en ecosistemas de bosques húmedos de montaña. En…

En un estudio publicado a principios de octubre en la revista científica Ibis , un equipo internacional de ornitólogos propone que la población de pava camata (Penelope argyrotis) que habita en la Sierra Nevada de Santa Marta no es una subespecie, como se ha considerado hasta ahora, sino que se trata una especie distinta que solo existiría en ese macizo del norte de Colombia.

Lo que se creía una sola especie de pava serían dos: una sería endémica de la Sierra Nevada

Hasta hoy, la pava de monte se ha tratado como una especie politípica, es decir, dividida en varias subespecies, habitando en ecosistemas de bosques húmedos de montaña. En la comunidad científica se reconocen tres: argyrotis, que vive en los Andes de Colombia y en los Andes y las cordilleras del norte de Venezuela; albicauda, presente en la Serranía de Perijá, en la frontera entre ambos países, y colombiana, restringida a la Sierra Nevada de Santa Marta. Para saber si estas poblaciones pertenecían realmente a una misma especie, los investigadores compararon su morfología y sus sonidos, y se apoyaron además en archivos fotográficos y en observaciones detalladas en campo.

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Los resultados mostraron numerosas diferencias externas entre las aves de los Andes y de Perijá, que los autores agrupan bajo el nombre de argyrotis, y las de Santa Marta. Mientras las primeras tienen el iris marrón oscuro, la piel de la cara azulada con franjas plateadas muy brillantes sobre el ojo y en la mejilla, plumas de la corona más anchas y romas, alas más largas y patas de un rosado apagado. "Mientras que la colombiana presentaba un iris de color marfil dorado, plumas de la corona más delgadas y puntiagudas, todas con un borde de color blanco grisáceo a lo largo de toda su longitud, piel facial de color gris oscuro con rayas superciliares y malares grisáceas cenicientes, poco definidas y tenues, la parte posterior del cuello y el manto más profusamente marcados con bordes laterales de color blanco amarillento, alas más cortas, puntas de la cola más extensas y más oscuras (castaño rojizo) y tarsos de un rojo más intenso”, precisan los autores del estudio.

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Las diferencias también se detectaron en el sonido que emiten. El canto que las aves andinas emiten al amanecer es una serie de notas ascendentes más cortas, rápidas y concentradas en un rango estrecho de frecuencias, mientras que en las de Santa Marta la serie es más larga y pausada, con saltos de tono tan marcados parecidos a la técnica utilizada en el yodel.

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La diferencia más signficativa, que da título al artículo, está en el zumbido que estas aves producen con las alas durante sus exhibiciones. En las pavas de los Andes y de Perijá ese aleteo sonoro tiene dos partes separadas por una pausa clara, mientras que en las de Santa Marta se trata de un único segmento continuo, más corto y con bastantes menos notas.

Para los autores, "las marcadas diferencias entre ambas superan las típicas de los taxones clasificados actualmente como especies dentro del género Penelope, lo que respalda, por tanto, el reconocimiento de dos especies: la pava de orejas plateadas (P. argyrotis) —con las subespecies argyrotis y albicauda— y la pava de Santa Marta (P. colombiana), separadas por unos 120 kilómetros a lo largo de la parte seca de la cuenca del Cesar-Ranchería".

Los investigadores destacan, además, el valor de la bioacústica como herramienta para diferenciar especies en este grupo de aves, así como la utilidad de de las observaciones en campo para documentar colores como los del iris, la piel del rostro y las patas, que pueden perderse en los especímenes de museo.

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Cabe señalar que la propuesta de una nueva especie deberá ser puesta en consideración de los cómites encargados de la clasificación de aves, como el Comité de Clasificación de Sufamérica (SACC) de la Sociedad Americana de Ornitología.

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