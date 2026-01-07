Por orden de Trump, la NASA acabaría con ambicioso proyecto para estudiar Marte

Imagen de Marte tomada por el rover Perseverance de la NASA. Foto: NASA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La NASA tendría que abandonar durante 2026 una de sus apuestas más ambiciosas en la exploración de Marte: traer muestras de rocas marcianas hasta la Tierra para estudiarlas. El proyecto, que lleva varios años planificándose, se quedaría sin financiación por iniciativa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Así lo confirmó la revista Science en su sección de noticias, al conocerse el proyecto de ley que presentó el Congreso en el que se comprometen los recursos para este año, incluidos los destinados a investigación científica por parte de la NASA.

El proyecto establece textualmente que no apoya el proyecto de recopilar muestras de roca en Marte para traerlas a la Tierra, dejando sin financiación a una de las apuestas más importantes que ha hecho la agencia espacial en el estudio de ese planeta.

Sobre esa tarea, el rover Perseverance de la NASA ya venía avanzando. En su exploración de Marte había recopilado rocas que se esperaba que en algún momento pudiera ir a recoger una misión.

La Casa Blanca, en cabeza de Trump, había manifestado en reiteradas ocasiones que no apoyaría ese proyecto y, de hecho, solicitaron que se hiciera un recorte del 50 % en el presupuesto para investigaciones científicas del que dispone la NASA.

El Congreso apoyó su veto a la recolección de muestras de roca en Marte, pero no lo demás. La reducción al presupuesto de la NASA, según informó Science, será de 1 %, alcanzando los USD 7.250 millones. Para hacerse a una idea, durante 2024 se estimó que la misión para traer las rocas costaría USD 11.000 millones, valor que el año pasado pudo recortarse a USD 7.000 millones.

A pesar de la reducción en los costos, la administración de Donald Trump se mantuvo firme en su decisión de no apoyarlo. Solo resta la aprobación del Congreso para que se confirme que la recolección de muestras de roca no va durante 2026.

Aun así, dijeron las fuentes de la NASA consultadas por Science, que no haya un fuerte recorte al presupuesto deja la puerta abierta para que en el futuro pueda recuperarse el proyecto.

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬