El revelador hallazgo que hicieron científicos en África del antepasado del “Homo Sapiens”

Esta es una de las mandíbulas encontradas por los investigadores. Foto: Hamza Mehimdate, Programa Préhistoire de Casablanca.

Durante años, el estudio de la evolución ha intentado establecer el momento en el que se dio la separación de especies entre los humanos y los neandertales. En otras palabras, cuál es el último ancestro común que compartimos con estos.

La tarea no ha sido sencilla. Se estima que la existencia de este ancestro se dio en un rango de tiempo bastante amplio, entre 765.000 y 550.000 años atrás. Las pistas se han encontrado en diversos fósiles, que apuestan por diferentes orígenes de la última población de ese ancestro, pero sin tener mucha claridad.

Algunas hipótesis plantean que hubo un origen situado entre lo que hoy es África y Asia, mientras que otras apuntan a un origen en los límites entre Asia y Europa. La discusión se ha centrado en un fósil en particular, hallado en Atapuerca, España, y denominado Homo antecessor.

Aunque se trata de un fósil que comparte características entre los humanos modernos y otros ancestros más antiguos, la duda que persiste tiene que ver, justamente, con el punto en el que se encontró, en Europa. Los fósiles más antiguos de Homo sapiens que se han hallado corresponden a África, lo que sugiere que el ancestro común con los neandertales debe situarse cerca de allí.

Ahora, un grupo de científicos encontró un grupo de fósiles que confirma, por ahora, que ese ancestro común proviene de África. En su investigación, publicada en Nature, detallan que el hallazgo se hizo en Marruecos, al norte de África, y que tienen características similares a las del H. antecessor. Es decir, tienen características antiguas y modernas de los humanos.

Los fósiles que hallaron (tres mandíbulas y varias vértebras) fueron posiblemente devorados por carnívoros tienen una antigüedad estimada de 773.000 años.

Su descubrimiento, proponen, aporta evidencia de un linaje común entre humanos y neandertales, que es de origen africano. Como le dijo al diario El País el paleoantropólogo francés Jean-Jacques Hublin, líder de la investigación, su hallazgo “refuerza que las raíces más profundas de nuestra especie están en África”, y no en Asia, como se ha pensado por algunos momentos.

“Yo los definiría como una población norteafricana de Homo erectus evolucionados que tenían un mosaico de rasgos primitivos y avanzados. Esto nos plantea una imagen más compleja de la evolución humana con distintas poblaciones a ambos lados del Mediterráneo, más que una sola población ancestral”, señaló al diario español.

La teoría, sin embargo, tendrá que estudiarse a detalle, pues los fósiles que se encontraron son parciales y necesitarían de nuevas investigaciones que empiecen a reunir nuevos argumentos que la soporten.

