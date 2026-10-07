¿Por qué algunas aves cantan tan fuerte? El récord lo tiene un pájaro suramericano

Hay una especie de pájaro cuyo canto puede alcanzar los 130 decibelios; es un ruido tan fuerte que supera el de un martillo neumático con el que se rompen las calles o el que se puede sentir desde un asiento en primera fila durante un concierto de una banda de rock. Se trata del pájaro campana de garganta desnuda (Procnias nudicollis), que habita en los bosques sudamericanos y que, según un nuevo estudio, tiene el canto más fuerte que se haya registrado en un ave.

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Para dimensionar el sonido aturdidor de esta especie de pájaro, los investigadores detallaron el volumen que puede alcanzar el canto de algunas especies de pájaros. Por ejemplo, el ganso de Canadá (Branta canadensis), conocido por su graznido, llega a unos 100 decibelios; o el del estornino (Sturnus vulgaris) ronda los 70.

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En un estudio publicado en la revista Evolution, los ecólogos del comportamiento João Menezes y Jeff Podos, de la Universidad de Massachusetts Amherst (Estados Unidos), intentaron explicar por qué esta especie de ave y otras con cantos ensordecedores producen sonidos tan fuertes.

Su principal hallazgo apunta a sus cuerpos grandes y picos más anchos, que podrían ayudar a estas especies de pájaros a emitir sus cantos con mayor potencia. Sin embargo, aclararon que la ciencia todavía no sabe por qué la evolución llevó a algunas aves a cantar con un volumen tan alto.

De hecho, analizaron el comportamiento de apareamiento, la densidad del hábitat y la capacidad de vuelo; pero no encontraron una explicación que pudiera aplicarse a todas las especies de pájaro. En entrevista con Science News, Menezes señala que no consiguieron "hallar un patrón general que se aplique a las aves en general".

La historia de este estudio, según reseña Science News, se remonta a 2019, cuando Podos y uno de sus colegas midieron el canto del pájaro campana blanco (Procnias albus), un pariente amazónico del pájaro campana de garganta desnuda (P. nudicollis) que se caracteriza por tener un canto potente. Marcó 125 decibelios, el registro más alto conocido hasta ahora y que el nuevo estudio supera.

Desde entonces, Podos se propuso reunir todas las piezas para responder una pregunta: ¿Qué hace que algunas aves sean tan extraordinariamente ruidosas? Si bien la mayoría de los estudios realizados por ornitólogos se han centrado en catalogar la frecuencia y la duración del canto de los pájaros, son escasas las investigaciones que se han centrado en analizar la intensidad del sonido de sus voces.

Entonces, con el objetivo de medir el nivel de ruido, Podos usó un sonómetro de alta precisión, un aparato que suele usarse en entornos industriales para controlar los niveles de ruido. También se apoyó en un telémetro láser, con el que medía la distancia a cada ave. Comenzó midiendo los cantos de todos los pájaros que pudo encontrar en los bosques y pantanos que rodean su casa en Massachusetts, Estados Unidos.

Después de recolectar un número importante de cantos, tomó la decisión de incluir en la investigación a Menezes, quien en ese entonces era estudiante de posgrado. Su labor se centró en medir las vocalizaciones de las aves en Brasil. Al final, recopilaron los datos sobre el volumen vocal de 123 especies.

Encontraron que, cuanto más grande era el ave, más fuerte tendía a ser su canto. Esta misma situación se replicaba en aquellos pájaros que tenían un pico más ancho. En los resultados, los investigadores advirtieron que sigue siendo un enigma el motivo por el cual la evolución aumentó el volumen de estos grandes pájaros. Por el momento, será una pregunta que buscarán responder en otros estudios.

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