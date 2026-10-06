Recientemente, la Universidad de Stanford, de Estados Unidos, publicó una serie de videos de Karl Deisseroth, médico y científico, junto a su familia. En el primero de ellos se ve a…

Este lunes, 6 de octubre, se conoció a los ganadores del Premio Nobel de Medicina 2026. Se trata de Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel, quienes fueron reconocidos por sus descubrimientos sobre los canales iónicos activados por la luz y el desarrollo de la optogenética, una técnica que permite controlar con luz la actividad de las células nerviosas.

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En video: Así fue cómo Karl Deisseroth le contó a su familia que ganó el Nobel de Medicina

Recientemente, la Universidad de Stanford, de Estados Unidos, publicó una serie de videos de Karl Deisseroth, médico y científico, junto a su familia. En el primero de ellos se ve a Deisseroth, quien es profesor de Bioingeniería y de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento en esta institución, compartiendo la noticia con sus hijas Sophie, de 10 años, y Emma, de 13.

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En otro de los videos se observa cómo comparte la noticia con su hijo mayor, Hudson, de 16 años. "Los informes más importantes del día. Karl Deisseroth, profesor de bioingeniería y de psiquiatría y ciencias conductuales, comparte la noticia de su Premio Nobel con sus hijos", se lee en las redes sociales de la institución, donde Deisseroth obtuvo un doctorado en Filosofía en 1998 y el título de Medicina en 2000.

The most important briefings of the day.



Karl Deisseroth, professor of bioengineering and of psychiatry and behavioral sciences, shares the news of his Nobel Prize with his kids. pic.twitter.com/pTzP1A3pHj — Stanford University (@Stanford) October 5, 2026

La Universidad de Stanford también describió cómo fue el primer día de Karl Deisseroth como ganador del Premio Nobel: "Su primer día como galardonado incluía entrevistas temprano con reporteros, luego hacer seis sándwiches para sus hijos Hudson (16), Emma (13) y Sophie (10). Él y su esposa, la profesora de Stanford Michelle Monje-Deisseroth, compartieron la noticia con sus hijas mientras se preparaban para el día de la foto". Alexander, un novato de Stanford, vino en bicicleta después de escuchar la noticia".

Además de su labor como docente en Stanford, Karl Deisseroth es investigador del Instituto Médico Howard Hughes. Su trabajo fue clave para llevar las proteínas sensibles a la luz descubiertas en algas a las células nerviosas y convertirlas en una herramienta para controlar su actividad.

¿En qué consiste el Premio Nobel de Medicina de 2026?

El Comité del Nobel le otorgó el reconocimiento a Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel porque "nos proporcionaron un interruptor para (encender o apagar) las células nerviosas" del cerebro. ¿Pero, por qué es clave el hallazgo? Como explicamos en este artículo, durante mucho tiempo, los científicos podían observar qué zonas del cerebro se activaban ante determinadas situaciones, pero no podían demostrar con precisión qué células eran responsables de una sensación, un recuerdo o un comportamiento específico.

Según el Comité Nobel, “los métodos disponibles en aquel entonces eran relativamente imprecisos y no podían demostrar que un tipo específico de célula nerviosa causara directamente una determinada sensación o comportamiento".

Tras años de investigaciones realizadas por varios científicos, Francis Crick, Premio Nobel de Medicina en 1962, planteó que, para comprender cómo funciona el cerebro, sería necesario encontrar una manera de activar células nerviosas individuales en un cerebro vivo. La clave apareció, paradójicamente, en un organismo muy alejado del cerebro humano: un alga unicelular.

De hecho, Peter Hegemann quería entender cómo Chlamydomonas era capaz de detectar la luz y desplazarse hacia ella y por eso, a comienzos de los años 2000, junto con Georg Nagel, identificó una proteína llamada canalrodopsina, ubicada en la superficie de estas células.

Hegemann y Nagel descubrieron, además, que al introducir esta proteína en otras células, estas podían adquirir sensibilidad a la luz.

Ese hallazgo permitió utilizar una proteína sensible a la luz para controlar las células nerviosas. Karl Deisseroth llevó ese principio a las neuronas. Introdujo el gen que produce la canalrodopsina en células nerviosas y comprobó que podía activar una señal nerviosa al iluminarlas con luz azul.

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