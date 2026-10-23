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Rector de la Javeriana representará universidades privadas ante Consejo Nacional de Ciencia

El padre Luis Fernando Múnera Congote, rector de la Universidad Javeriana, fue elegido como representante de las universidades privadas ante el Consejo Nacional de Política de Ciencia, Tecnología e Innovación (CONACTI), el cual se encarga de asesorar y dar orientaciones sobre la política de Estado en esta área.

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Redacción Educación
Rector de la Pontificia Universidad Javeriana, en entrevista.
Múnera Congote es licenciado en Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana, bachiller en Teología y doctor en Filosofía del Centro Sèvres de París.
Foto: Óscar Pérez

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El rector de la Pontificia Universidad Javeriana, Luis Fernando Múnera Congote, fue elegido como representante de las universidades privadas ante el Consejo Nacional de Política de Ciencia, Tecnología e Innovación (CONACTI), cuya función es asesorar sobre la política estatal de ciencia, tecnología e innovación y orientar el diseño de actividades del sector.

El padre Múnera Congote, es licenciado en Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana, bachiller en Teología y doctor en Filosofía del Centro Sèvres de París. Fue decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la institución, así como asesor del vicerrector académico, codirector del Programa de Planeación Universitaria sobre Paz y Reconciliación y profesor asociado de la Facultad de Filosofía, donde también fue director de carrera. Es rector de la Unijaveriana desde marzo de 2023.

Este 23 de octubre, el Minciencias anunció los resultados de la elección del representante de las universidades privadas, que se lleva a cabo según lo establecido en su Resolución 0417 de 2024. Durante laa jornada, que contó con todos los diez habilitados para votar, Múnera Congote recibió el respaldo de los demás rectores inscritos para participar en el proceso, obteniendo la mayoría de la votación.

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“Esta elección fortalece la participación de las universidades privadas en la construcción de una agenda país que responda a los desafíos del conocimiento”, aseguró la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Claudia Benavides Salazar.

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La jefe de cartera agregó que el objetivo es que las capacidades de investigación y formación de talento de Múnera Congote se articulen con el gobierno, las empresas y las regiones “para orientar esfuerzos e inversiones hacia los desafíos estratégicos de Colombia. Así podremos transformar el conocimiento en soluciones que impulsen la productividad, el desarrollo regional y el bienestar de la ciudadanía”.

El CONACTI, básicamente, es una instancia de pensamiento estratégico del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y su apuesta, entre otras cosas, es impulsar el desarrollo sostenible y la consolidación de una sociedad del conocimiento. A través de la representación de las universidades privadas, se busca aportar con las capacidades y perspectivas de instituciones para la formación de talento, la investigación y la transferencia de conocimiento. En otras palabras, una de las funciones del representante será conectar las propuestas de la academia con los desafíos productivos, sociales y regionales del país.

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Por Redacción Educación

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