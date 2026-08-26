Temblor de Santander no está relacionado con el de San José del Palmar (Chocó), aclara SGC

Reporte del SGC del temblor de este miércoles 26 de agosto con epicentro en Los Santos (Santander). Foto: Servicio Geológico Colombiano

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Poco antes del mediodía de este miércoles 26 de agosto se registró un sismo de magnitud 5.1 con una profundidad de 149 kilómetros en Los Santos (Santander). El movimiento, según reporta la Red Sismológica Nacional de Colombia (RSNC), fue sentido en más de 100 municipios y centros poblados, sobre todo de los departamentos de Santander, Boyacá y Antioquia.

El temblor también se sintió en la capital del país, lo que llevó a la evacuación de varios edificios, incluyendo el del Congreso de la República, donde se canceló una de las plenarias contempladas para hoy.

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Mientras varias entidades de gestión del riesgo avanzan en la evaluación de posibles afectaciones en distintas regiones del país, el alcalde de Los Santos (Santander), Diego Armando Mendoza, aseguró que en el municipio más cercano al epicentro del reciente temblor no se reportan daños ni personas heridas.

Al mismo tiempo, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) recordó que Colombia es un país sísmicamente activo debido a los procesos geológicos que ocurren en su territorio. Para que se haga una idea, en el país se registran cerca de 2.500 sismos al mes. La mayoría de ellos son imperceptibles para los humanos.

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El sismo de este miércoles 26 de agosto se localizó en la región conocida como el nido sísmico de Bucaramanga, una zona donde se concentra aproximadamente entre el 40 y el 50 % de la actividad sísmica que se registra diariamente en el país. Como contábamos en esta nota hace algunos días, este nido es el tercero más activo que hay en el planeta.

Habiendo hecho hasta claridad, el SGC señaló que “por sus características y origen tectónico, este evento no está relacionado con el sismo registrado el pasado 10 de agosto en San José del Palmar, Chocó, que tuvo un origen asociado a un proceso de subducción”.

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De acuerdo con el más reciente balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el temblor del pasado 10 de agosto ha dejado, hasta ahora, 331 personas fallecidas, 4.449 heridas y 240 personas desaparecidas. Otros 364 ciudadanos han sido rescatados.

Además de aclarar que no hay ninguna relación entre el sismo de este miércoles 26 de agosto con el del 10 de este mismo mes, el SGC insistió en que los sismos no se pueden predecir. Para evitar caer o compartir información falsa, el SGC invitó a la ciudadanía a seguir las redes sociales de la entidad.

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