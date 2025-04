Buenaventura: cuatro iniciativas de paz recibieron apoyo de comunidad internacional

Además de la producción de piangüa, las mujeres realizan artesanías con las conchas. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

“Esto era un sueño y hoy lo estamos logrando. Esto nos demuestra que nuestro trabajo transforma y genera paz”. Quien habla es María Teresa Sinisterra, vocera de la Asociación de Gestores Ambientales del Pacífico (Asogesampa), una de las cuatro organizaciones de Buenaventura (Valle) que este martes, 8 de abril, recibieron un apoyo clave para continuar con su trabajo de liderazgo, protección de ecosistemas y construcción de paz en la ciudad.

Pese a la situación de violencia y abandono estatal que históricamente ha marcado al puerto, la labor de estas organizaciones ha sido vital para impulsar procesos de convivencia, resolución del conflicto y prevención del reclutamiento infantil, una semilla para transformar el futuro de su territorio.

Como un impulso a esta misión, la Unión Europea y el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), en el marco del proyecto de Apoyo a la Consolidación de la Paz en Colombia, entregaron una serie de elementos que contribuirán al fortalecimiento de Asogesampa, la Asociación de Mujeres Piangüeras, Jaiberas, y Pescadoras (Apujapa), las barberías y centros de belleza para la paz y el mercado campesino de Matías Bulumba.

“Son cuatro actividades para las cuales hemos hecho donaciones de equipamiento para que hagan su trabajo de manera digna. Con esto se demuestra que se puede vivir de la economía legal y mostrar un futuro diferente para la ciudad”, le dijo a Colombia+20 Guilles Bertrand, embajador de la Unión Europea en Colombia, durante la entrega de este material en Buenaventura.

El evento contó con la participación de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, autoridades locales, líderes sociales, iniciativas barriales y medios de comunicación.

Las mujeres piangüeras que protegen el manglar

En el caso de la Apujapa, se trata de una asociación que reúne a 32 madres cabeza de hogat que se dedican a recolectar la piangüa, un crustáceo representativo de la gastronomía de esta región del país que se obtiene en los manglares.

A través del proyecto se les hizo entrega de ocho canoas para el traslado por la bahía hacia los manglares, 30 kits para la recolección del producto, y cinco kits para el debido guardado y transformación de los alimentos; además de formación para la reutilización de la concha de la piangua que les permite un ingreso adicional dentro de sus actividades.

“Ya no tendremos que alquilar más embarcaciones sino que tenemos las nuestras. Realmente necesitábamos estas canoas y estos kits. Estos implementos ayudan a que estemos más seguras. No solo vamos a sacar la piangüa, también cuidamos el manglar, porque si no lo hacemos se acaba este producto y se acaba el saber de nuestros ancestros. Seguiremos empoderadas trabajando”, dijo Lucely Puero, vicepresidenta de Apujapa.

Las barberías y salones de belleza para la paz

En la historia de las barberías en Colombia, Buenaventura tiene un lugar preponderante. Se dice que en el puerto se instaló la primera del país, y durante décadas las barberías se han convertido en un espacio de resistencia y reivindicación de la cultura afro.

“Quisimos apoyar las iniciativas de estos chicos y chicas emprendedoras. Recordarle al puerto que las barberías son lugares de encuentro y reconciliación. Queremos dignificar las barberías, que tienen un lugar muy importante en la cultura”, explicó durante el evento María Camila Moreno, directora del ICTJ en Colombia.

Como parte del proyecto, se benefició de manera directa a 24 jóvenes, para el fortalecimiento de 12 salones de belleza y 12 barberías a través de entrega de activos para el trabajo que les permita potencializar su labor.

Bajo ese objetivo fueron entregados kits para la labor de estética femenina que tienen herramientos para el arreglo del cabello, uñas, maquillaje y masajes corporales. Y otros sets de barberías con sillas, maquinas, sillones de espera, espejos, entre otros elementos.

“Esa semilla que estamos sembrando es para decir que estamos activos y tenemos comunidad. En Buenaventura hubo un tiempo en que decían que no se podían ver entre barrios. Este proyecto ha permitido que hombres y mujeres se conozcan desde el arte. Esto es mucho más que peinar”, dijo una de las beneficiarias.

Los mercados campesinos libres de extorsión

Cuando Johana Cardona era niña, su papá solía repetirle una frase: “Mija, estudie, que el futuro está en la ciudad”. Sin embargo, hoy en día ella piensa todo lo contrario: que el futuro está en el campo.

Para esta mujer, que hace parte de las beneficiarias del apoyo al mercado campesino de Matías Mulumba, ver los frutos de las plantas es como un milagro.

Como parte del proyecto de Apoyo a la Consolidación de la Paz, y en el marco del espacio de diálogos sociojurídicos entre las bandas Shottas y Espartanos, se logró el compromiso de estas estructuras para suspender las extorsiones en este comercio.

Así, se busca reactivar la actividad comercial del mercado campesino, complementado con el apoyo directo a 53 campesinos provenientes de zonas rurales como Cisneros, el Corregimiento 8, Palmeras y Bazan Bocana, quienes comercializan sus productos agropecuarios en el casco urbano sin ser víctimas de cobros extorsivos.

Para el fortalecimiento de esta iniciativa se dotó al mercado de unos kits para permitir que las ventas se desarrollen en algunos barrios de la ciudad de manera móvil.

Además, se benefició a 25 mujeres dedicadas a la comercialización de mariscos formándolas en manipulación y transformación de alimentos para que sus productos tengan un valor agregado y aumento de sus ingresos.

Las mujeres que recuperan el material reciclable

En el caso de las integrantes de la Asociación de Gestores Ambientales del Pacífico (Asogesampa), el proyecto de la Unión Europea y el ICTJ impulsó actividades de formación para el trabajo, formación ambiental y sensibilización para reconocer el material reciclable. Además, se fortaleció la labor de 50 mujeres recuperadoras de material con la entrega de 20 triciclos, 50 uniformes y kits para el trabajo diario.

Una apuesta clave en este proceso es la apertura de dos tiendas Don Trueque, que les permiten a las comunidades el intercambio de material reciclaje por alimentos. La primera tienda se abrirá en el barrio el Lleras de la comuna 4, la segunda, en el barrio San Antonio de la comuna 12.

Al cierre del evento, el embajador Bertrand concluyó: “Estos son apenas granitos de arena, hay que escalar esto y ahí se necesita el apoyo de la administración local, la Gobernación y el Gobierno Nacional, pero proyectos como estos muestran que hay otro futuro para los jóvenes y la población, que las oportunidades se pueden construir”.

