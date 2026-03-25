Las dudas sobre la muerte del Zarco Aldinever: Fiscalía lo busca por crimen de Miguel Uribe

La Fiscalía emitió una órden de captura contra el Zarco Aldinever por el asesinato de Miguel Uribe. Foto: El Espectador

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Durante meses se dio por muerto en Venezuela. Pero este 24 de marzo, el nombre de José Manuel Sierra Sabogal, conocido en la guerra como el Zarco Aldinever y uno de los comandantes de la Segunda Marquetalia, reapareció con un giro de fondo: la Fiscalía General de la Nación aseguró que está vivo y ordenó su captura, junto con la de otros seis integrantes de esa disidencia, por ser autores intelectuales del magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay, cometido el 7 de junio de 2025.

“No hay ninguna evidencia corroborativa respecto al rumor que ha circulado de que habría sido asesinado por el Ejército de Liberación Nacional; ese es un rumor. Tan así, que se está ordenando su captura", dijo la fiscal general, Luz Adriana Camargo.

La información contradice la versión que el 11 de agosto dio el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien aseguró que había muerto en territorio venezolano en un ataque del ELN.

Para el momento en el que Sánchez afirmó que estaba muerto, Aldinever ya no estaba en la paz total del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Aunque en febrero de 2024 había sido reconocido como negociador en ese proceso con la Segunda Marquetalia, la mesa se rompió en noviembre de ese mismo año luego de que el mismo Iván Márquez rechazara las reuniones y actividades propuestas en el marco del diálogo. El jefe disidente envió una carta a los países y entidades garantes en la que afirmó que se había dado un “uso inadecuado” al proceso de paz.

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La ruptura derivó en una división interna en la disidencia: la Coordinadora Guerrillera del Pacífico y los Comandos de Frontera optaron por continuar en los acercamientos de la paz total y adoptaron el nombre de Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) bajo el mando de Wálter Mendoza.

Al retomar los diálogos a mediados de marzo de 2025, las delegaciones del Ejecutivo y la estructura pidieron designar nuevos voceros y retirar el reconocimiento de otros, entre ellos Aldinever.

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El vínculo de la Segunda Marquetalia con la muerte de Miguel Uribe

Días después del atentado contra Miguel Uribe, el Ministerio de Defensa y la Policía empezaron a barajar la hipótesis que hoy se confirma: que la orden provino de una estructura criminal, que ese grupo sería la Segunda Marquetalia y que Aldinever estaría entre los presuntos responsables de dar la instrucción.

Esa línea volvió al centro del debate público este fin de semana, tras la condena de 22 años de prisión contra Simeón Pérez Marroquín, conocido como El Viejo, por el asesinato de Uribe Turbay.

La revista Semana, además, reveló un testimonio de Pérez Marroquín en el que se señala a ese grupo armado como responsable del atentado y se afirma que la orden habría sido impartida por el Zarco Aldinever.

Entre los otros buscados por el crimen están Luciano Marín Arango, conocido como “Iván Márquez”; Géner García Molina, conocido como “John 40”; “Rumba”; Alberto Cruz Lobo, “Enrique Marulanda”; Diógenes Medina, conocido como “Gonzalo” o “Chalo”; y Kendric Téllez Álvarez,“Yako”.

Ante las críticas a la mesa de paz con la disidencia CNEB que la han vinculado con el caso de la muerte de Turbay, Armando Novoa, jefe de la delegación del Ejecutivo en esa negociación, insistió en que ese proceso de paz no tiene relación con la Segunda Marquetalia y advirtió que el caso no debe ser utilizado con fines políticos.

“El debate electoral que hay en curso en la actualidad no habilita a nadie para, en forma irresponsable, tergiversar la realidad de los hechos y tratar de desinformar a la opinión pública en medio de mentiras, montajes y falsas informaciones, que es lo que estamos viendo con la publicación de la revista Semana del pasado fin de semana”, añadió.

“El debate electoral en curso no autoriza a nadie a tergiversar la realidad de los hechos ni a desinformar de manera irresponsable a la opinión pública”, afirmó Armando Novoa, frente a los señalamientos que pretenden vincular la política de paz con el asesinato del senador Miguel… pic.twitter.com/dmsnPQikVE — Consejería Comisionada de Paz (@ComisionadoPaz) March 24, 2026

En un conversatorio sobre paz total organizado el martes por Instituto Latinoamericano para la Paz y la Seguridad (Ilaps) y la Universidad de Los Andes, Novoa también explicó por qué el Gobierno se tardó en la suspensión del levantamiento de las órdenes de captura con Aldinever, un hecho que solo se dio en julio de 2025, pese a que la ruptura del grupo se dio en noviembre de 2024.

“La respuesta es la siguiente, en marzo de 2025, nuestra mesa de diálogo de paz se encontraba suspendida por la detención del señor Andrés Rojas en Bogotá. Solamente en abril se reactivó la mesa. En ese momento recibimos las cartas de Walter Mendoza, en donde nos decían quiénes serían los integrantes que debían ser reconocidos como tales de la Coordinadora Nacional para continuar en los diálogos. Nosotros recibimos la comunicación, quienes son entendidos en esos temas saben que hay unos procedimientos que requieren una calificación de los grupos con los cuales se establece se establecen diálogos de paz, que tienen un trámite interno en la Oficina del Consejero Comisionado y en el Ministerio de Defensa, y ciertamente ahí sería necio no reconocerlo, hubo una demora”, explicó.

Pese a ello, insistió en que la demora no puede ser la razón para señalar a la mesa de que se “protegió y amparó” al Aldinever para cometer el crimen contra Miguel Uribe.

“El señor Aldinever nunca estuvo en la mesa, nunca, nunca llegó a la mesa, y el señor Iván Duque solamente participó en la primera reunión de julio del 2024, y después de eso no volvimos a saber de él. De tal manera que la suspensión de las órdenes de captura en la práctica no tuvieron ningún efecto, porque todos sabemos que el Zarco y el señor Iván Márquez estaban del otro lado de la frontera. Si esas órdenes de captura estaban vigentes, no se hubieran podido hacer efectivas, porque esas órdenes de captura operan en el territorio nacional, pero no afuera. Y por supuesto, esa explicación no justifica cualquier demora que hubiera podido producirse”, dijo el jefe negociador.

Novoa también indicó que después de esa decisión de la mesa, la Fiscalía hubiera podido ordenar la captura, pero solo lo hizo hasta el martes.

“La orden de captura contra quienes cometieron los crímenes, bien hubiera podido ser dejada de lado, hubiera podido reactivarse y Fiscalía bien hubiera podido dictar las resoluciones correspondientes. Solamente en el día de hoy (martes), después de el mediodía, la Fiscalía General de la nación decide ordenar las órdenes de captura”, indicó Novoa.

¿Quién es el Zarco Aldinever?

Cuando tenía 14 años, José Manuel Sierra Sabogal ingresó a las filas de las FARC. De acuerdo con el portal InSight Crime, “inició entrenamientos en una escuela subversiva conocida como ‘Hernando González Acosta’, fundada en 1984 por Manuel Marulanda Vélez, alias ‘Tiro Fijo’, y Jorge Briceño alias ‘Mono Jojoy’. El objetivo de la escuela era entrenar guerrilleros en el ala armada e ideológica”.

InSight Crime también señala que, para 1998, junto a Henry Castellanos Garzón, conocido como Romaña, participó en el primer secuestro masivo atribuido a las FARC en una vía nacional que conecta Bogotá con los Llanos Orientales.

La cercanía del Zarco Aldinever con el Mono Jojoy le permitió escalar dentro de la organización: integró la cúpula del Bloque Oriental y pasó por los frentes 26, 51, 52 y 53, del que llegó a ser comandante.

Durante el proceso del Acuerdo de Paz estuvo a cargo de la Zona de Transición Veredal de Mesetas, Meta. Sin embargo, se apartó en la primera semana de agosto de 2018. Un año después reapareció en el video en el que antiguos comandantes de las FARC anunciaron el regreso a las armas, dando paso a lo que luego se consolidaría como la Segunda Marquetalia.

El Zarco Aldinever también está involucrado en la muerte y desaparición en 2002 de James Silva Duque, quien fue funcionario de la Fiscalía en Villavicencio. Su cuerpo fue entregado en 2025 a su familia.

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