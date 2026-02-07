Así operan Mordisco, Chiquito Malo y Pablito, jefes criminales en la mira de Petro y Trump

El ministro de Defensa dijo que EE.UU. se ofreció su ayuda para ubicar a Iván Mordisco, Chiquito Malo y Pablito. Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los nombres de tres jefes de grupos armados ilegales quedaron sobre la mesa durante la reunión que sostuvieron los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro el pasado 3 de febrero en Washington.

Según dio a conocer el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el encuentro dejó definidos tres “objetivos de alto valor conjunto” para los gobiernos de Estados Unidos y Colombia: Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido como Chiquito Malo y máximo comandante del Clan del Golfo; Gustavo Aníbal Giraldo, conocido como Pablito, uno de los principales comandantes del ELN; y Néstor Gregorio Vera Fernández, conocido como Iván Mordisco y jefe de la disidencia de las FARC conocida como Estado Mayor Central (EMC). Sánchez señaló que Estados Unidos se ofreció a apoyar las labores de búsqueda de esos jefes criminales.

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el tema. “Los nombres de los capos de capos que he entregado a TRUMP, no viven en Colombia y son parte de la multinacional de la cocaína. He solicitado una gran coordinación de inteligencias policiales de todo el mundo para incautar sus capitales y bienes y sus capturas en las ciudades del lujo en dónde se encuentran”, escribió.

He ordenado un catorceavo bombardeo de la fuerza pública en mi gobierno, está vez en el Catatumbo, hemos investigado, hasta donde es posible, la no presencia de menores.



Siete miembros del ELN han muerto, un capturado y 12 fusiles han sido recuperados.



Es posible más heridos… https://t.co/YH83xYitGi — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 5, 2026

Estos son los perfiles de los tres jefes criminales:

Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido como Chiquito Malo

El día en que fue capturado Dairo Antonio Úsuga, conocido como Otoniel, la historia de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego dio un giro dentro del Clan del Golfo. Desde ese octubre de 2021, Chiquito Malo reemplazó a Úsuga y se convirtió en el máximo jefe del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), la estructura armada ilegal más grande del país.

Ávila Villadiego nació en Urabá, en el noroeste de Colombia, la misma región donde surgió y se consolidó el grupo armado ilegal que hoy comanda.

Su trayectoria armada comenzó en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Tras la desmovilización del grupo, se unió al grupo heredero del paramilitarismo que dio origen a las estructuras que consolidarían como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

Desde 2015, Estados Unidos lo señaló como uno de los principales jefes del Clan del Golfo y lo acusó de delitos relacionados con el narcotráfico.

Ese mismo año, el gobierno colombiano lanzó la Operación Agamenón, una estrategia militar para desarticular al Clan del Golfo. En medio de ese operativo, las autoridades intentaron capturar a Chiquito Malo, pero logró escapar. Desde entonces, su paradero es desconocido.

En 2018, Estados Unidos solicitó formalmente su extradición por cargos de narcotráfico. El pasado 13 de enero, la Corte Suprema de Justicia avaló su entrega al país norteamericano. La decisión final, sin embargo, quedó en manos del presidente Gustavo Petro.

Esta semana, tras ser declarado “objetivo de alto valor” por los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, la delegación del Clan del Golfo en los diálogos con el Gobierno anunció la suspensión de la mesa.

Horas después de conocerse ese comunicado, la Consejería Comisionada de Paz confirmó que se mantiene suspendida la orden de captura contra Chiquito Malo. En el documento, la entidad recordó que, en el marco del espacio de conversación socio-jurídica que adelanta con el Clan del Golfo, Ávila, junto con otros miembros del grupo, ha adelantado tareas relacionadas con la puesta en marcha de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT).

Según el comunicado, “esto implica que, desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República”, señala el documento.

Gustavo Aníbal Giraldo, conocido como Pablito

El nombre de Gustavo Aníbal Giraldo quedó en el expediente de uno de los hechos de violencia que marcaron la historia reciente del ELN: el atentado contra la Escuela de Cadetes General Santander, en Bogotá, en 2019. Ese ataque –que habría sido ordenado por Pablito– dejó 22 personas muertas y provocó la ruptura de los diálogos de paz con el gobierno de Iván Duque.

Pablito, hoy comandante del ELN, nació en la región del Sarare, en la frontera con Venezuela. Su historia en la guerra comenzó 16 años después de la fundación de esa guerrilla, cuando fue reclutado por la Compañía Simacota en la década de 1980. Desde esa estructura inició su ascenso dentro de la guerrilla. Con el paso de los años, se convirtió en uno de los hombres más poderosos del ELN en Arauca –uno de sus bastiones históricos de esa guerrilla–, donde impuso un control armado violento.

Ese control quedó en evidencia en 1989, cuando ordenó el asesinato de monseñor Jesús Emilio Jaramillo, obispo de la Diócesis de Arauca, quien había cuestionado públicamente las acciones del ELN en la región. Pablito coordinó el crimen, un hecho que –según InSight Crime– marcó un punto de quiebre para esa guerrilla en el departamento.

Tras consolidarse como jefe de la Compañía Simacota, continuó su ascenso hasta asumir, en el año 2000, la comandancia del Frente Domingo Laín. Cinco años después pasó a comandar el Frente de Guerra Oriental, que se ha consolidado como uno de los más fuertes del ELN hasta la actualidad.

En 2015, durante el V Congreso del ELN, ingresó al Comando Central (Coce), el máximo órgano de dirección de la guerrilla. “Este nombramiento, en principio, denotaba una unificación de mando, ya que el Frente Domingo Laín siempre se mostró independiente frente a las posturas y la toma de decisiones del Coce”, explicó InSight Crime.

Pese a su resistencia a negociar la paz, a mediados de 2018 viajó a Cuba para participar en el proceso de paz, aunque habría regresado pocos meses después a Colombia para continuar la expansión del Frente de Guerra Oriental.

En abril de 2021 se expandió el rumor de que había muerto en Cuba. Aunque el ELN desmintió esa versión –e incluso dos meses después ratificó a Giraldo como tercer comandante–, su ausencia prolongada en espacios clave mantuvo las dudas.

En noviembre de 2022, cuando el presidente Gustavo Petro instaló los diálogos de paz con el ELN, una de las principales incógnitas fue cuál sería la posición de las estructuras armadas con mayor poderío militar y económico, como la que dirige Pablito.

Giraldo volvió a aparecer en la escena en junio de 2024, cuando se difundió una imagen del sexto congreso nacional guerrillero en la que aparecía el jefe guerrillero.

Néstor Gregorio Vera Fernández, conocido como Iván Mordisco

El primer comandante de las antiguas FARC en abandonar el proceso de paz con el Gobierno fue Néstor Gregorio Vera Fernández, conocido en la guerra como Iván Mordisco.

De acuerdo con InSight Crime, en San José del Guaviare, dentro del Frente “Armando Ríos” de la antigua guerrilla, Mordisco se especializó como francotirador y explosivista.

“El auge de Mordisco comenzó en 2008, cuando se desempeñó temporalmente como comandante del Frente 1 debido a la captura del entonces comandante Gerardo Aguilar, alias “César”. En 2009, Marco Fidel Suárez, alias “Kokoriko”, tomó el control del Frente, e Iván Mordisco se convirtió en jefe de la compañía de Orden Público del Frente 1 en Guaviare y Vaupés", se lee en el portal de InSight Crime.

En 2022, Mordisco –que se había negado a dejar las armas y contaba con al menos 400 integrantes bajo su mando y el control de rutas de narcotráfico– se consolidó como comandante del Estado Mayor Central (EMC), una disidencia que surgió mientras se negociaba la paz en La Habana.

Su historial criminal de más de 30 años, lo ha convertido en uno de los principales actores de la guerra en el sur de Colombia.

Aunque el Gobierno Petro intentó negociar con Mordisco, en abril de 2024 quedó por fuera de la mesa de negociación tras la división dentro del mismo Estado Mayor Central, que provocó que unas estructuras decidieran seguir adelante con el proceso de paz y otras decidieran levantarse de la mesa.

El pasado de diciembre, la Fiscalía General de la Nación emitió una orden de captura contra Mordisco por genocidio contra el pueblo indígena nasa, asentado en el norte del Cauca, donde Mordisco ha consolido su mayor fortín.

✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a:cmorales@elespectador.com, nortega@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.