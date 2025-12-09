Colombia alista cambio en embajada clave: saldrá Leonor Zalabata de misión de ONU en Nueva York

Leonor Zalabata fue la primera mujer indígena en llegar al cargo de embajadora de Colombia ante la ONU. Raúl ARBOLEDA / AFP Foto: AFP - RAUL ARBOLEDA

Colombia alista un cambio clave en la embajada de la misión de la ONU en Nueva York. Tras poco más de tres años, Leonor Zalabata, primera mujer indígena en ocupar ese puesto, saldrá del cargo. La Presidencia publicó la hoja de vida de Hugo Escobar Fernández de Castro, quien ha sido magistrado auxiliar de la Corte Constitucional y de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El cambio se da en medio de tres coyunturas importante para ese cargo. La primera es que Colombia tendrá el próximo año un asiento como miembro no permanente del Consejo de Seguridad para la vigencia 2026 y 2027.

La segunda es que es justo ese cargo en esa embajada el que tiene más interacción con el Consejo de Seguridad en momentos en que ese organismo ha evidenciado divisiones -en realidad, iniciadas por Estados Unidos- sobre el papel de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, una entidad clave para el seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz.

El pasado 31 de diciembre y tras una fuerte puja, el Consejo de Seguridad aprobó la extensión del mandado de la Misión, pero la presión de Estados Unidos llevó a que se suprimiera dos funciones que la Misión tenía: Por un lado, la verificación del cumplimiento de las sentencias restaurativas dictadas por la Jurisdicción Especial para la Paz y el seguimiento del capítulo étnico del Acuerdo de Paz de 2016.

Por eso es clave la llegada de un magistrado de un tribunal de paz.

El tercer punto es la tensión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump. A los choques por la lucha antidrogas y los procesos de paz total, se suma que la visa del presidente colombiano fue revocada por el Gobierno estadounidense.

El anuncio se hizo el pasado 25 de septiembre a través de la cuenta del Departamento de Estado de los Estados Unidos: “Más temprano este día, el presidente colombiano Gustavo Petro se paró en una calle de Nueva York y urgió a los soldados de Estados Unidos a desobedecer órdenes e incitar la violencia. Revocaremos la visa de Petro debido a sus acciones temerarias e incendiarias”.

Un mes después, el pasado 24 de octubre, Petro, el ministro del Interior, Armando Benedetti; y el primera dama, Verónica Alcocer, fueron incluidos en la lista Clinton.

¿Quién es Hugo Escobar Fernández de Castro?

De acuerdo con la hoja de vida publicada en presidencia, Escobar es abogado de la Universidad Javeriana y una maestría en derecho administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid.

Hasta mayo de 2025 fue magistrado auxiliar de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y durante siete años (entre 2018 y hasta el pasado 5 de diciembre) fue magistrado auxiliar de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En junio de 2023 fue víctima de un atentado contra el vehículo, que que hacen parte de su esquema de protección. Escobar era auxiliar del magistrado Alejandro Ramelli de la JEP. Ambos realizaban investigaciones de falsos positivos en Dabeiba. Ese día estaba en Medellín en un encuentro con víctimas de estos casos, previo a una audiencia.

Durante cinco años, entre 2013 y 2018 trabajó en la Corte Constitucional. Antes estuvo en el Consejo Nacional Electoral.

