Colombia tendrá un embajador alterno en la misión de ONU en Nueva York

Hugo Escobar fue magistrado auxiliar ante la JEP. Foto: Archivo Particular

Colombia alista un ingreso en la embajada de la misión de la ONU en Nueva York. La Presidencia publicó la hoja de vida de Hugo Escobar Fernández de Castro, quien ha sido magistrado auxiliar de la Corte Constitucional y de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Aunque la página de Presidencia dice que la hoja de vida es para el cargo de “embajador de Colombia en la Misión Permanente Ante la Organización de Naciones Unidas con sede en Nueva york, Estados Unidos de América”, la Cancillería indicó que se trata de un embajador alterno y que la señora Leonor Zalabata, seguirá también como embajadora.

Zalabata es la primera mujer indígena en ocupar ese puesto.

Escobar reemplazaría a Juan José Quintana, quien hasta el pasado 26 de septiembre fue el jefe de Misión ante la ONU. Quintana fue trasladado a Uruguay, en plena Asamblea General de ese organismo. Algunos medios registraron que su salida se dio porque al presidente Gustavo Petro no le gustó el número de turno que le correspondió (24) en la pasada Asamblea de la ONU.

El posible ingreso de Escobar se da en medio de tres coyunturas importantes para ese cargo. La primera es que Colombia tendrá el próximo año un asiento como miembro no permanente del Consejo de Seguridad para la vigencia 2026 y 2027.

La segunda es que es justo ese cargo en esa embajada el que tiene más interacción con el Consejo de Seguridad en momentos en que ese organismo ha evidenciado divisiones -en realidad, iniciadas por Estados Unidos- sobre el papel de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, una entidad clave para el seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz.

El pasado 31 de diciembre y tras una fuerte puja, el Consejo de Seguridad aprobó la extensión del mandado de la Misión, pero la presión de Estados Unidos llevó a que se suprimiera dos funciones que la Misión tenía: Por un lado, la verificación del cumplimiento de las sentencias restaurativas dictadas por la Jurisdicción Especial para la Paz y el seguimiento del capítulo étnico del Acuerdo de Paz de 2016.

En contexto: Misión de ONU seguirá otro año en Colombia, pero no verificará sanciones de JEP ni capítulo étnico

Por eso es clave la llegada de un magistrado de un tribunal de paz.

El tercer punto es la tensión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump. A los choques por la lucha antidrogas y los procesos de paz total, se suma que la visa del presidente colombiano fue revocada por el Gobierno estadounidense.

El anuncio se hizo el pasado 25 de septiembre a través de la cuenta del Departamento de Estado de los Estados Unidos: “Más temprano este día, el presidente colombiano Gustavo Petro se paró en una calle de Nueva York y urgió a los soldados de Estados Unidos a desobedecer órdenes e incitar la violencia. Revocaremos la visa de Petro debido a sus acciones temerarias e incendiarias”.

Un mes después, el pasado 24 de octubre, Petro, el ministro del Interior, Armando Benedetti; y el primera dama, Verónica Alcocer, fueron incluidos en la lista Clinton.

¿Quién es Hugo Escobar Fernández de Castro?

De acuerdo con la hoja de vida publicada en presidencia, Escobar es abogado de la Universidad Javeriana y una maestría en derecho público de la Universidad Carlos III de Madrid.

Desde mayo de 2025 es magistrado auxiliar de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Durante siete años (entre 2018 y hasta el pasado 5 de diciembre) fue magistrado auxiliar de la Jurisdicción Especial para la Paz.

En junio de 2023 fue víctima de un atentado contra el vehículo, que que hacen parte de su esquema de protección. Escobar era auxiliar del magistrado Alejandro Ramelli de la JEP.

Ambos realizaban investigaciones de falsos positivos en Dabeiba. Ese día estaba en Medellín en un encuentro con víctimas de estos casos, previo a una audiencia.

UNP investiga impacto a vehículo de magistrado de la JEP en Medellín



La @UNPColombia ha solicitado a las autoridades aclarar y precisar lo relativo al impacto,al parecer de arma de fuego, del que fue objeto el vehículo del magistrado auxiliar de la JEP,Hugo Escobar Fernández. pic.twitter.com/Av9TIE2hdC — Unidad Nacional de Protección, UNP. (@UNPColombia) June 9, 2023

Durante cinco años, entre 2013 y 2018 trabajó en la Corte Constitucional. Antes estuvo en el Consejo Nacional Electoral.

* Nota de la editora: Esta nota decía en un principio que el señor Hugo Escobar sería el reemplazo de la embajadora de Colombia ante la misión de ONU en Nueva York, Leonor Zalabata. La afirmación venía del cargo que se puso en la página de Presidencia. Sin embargo, Cancillería afirmó después que se trata de un embajador alterno. Por esa razón se cambió el título.

