Comando Central del ELN asegura que diálogo con el Gobierno está en crisis

Después de un pronunciamiento el 13 de mayo de la delegación de diálogos del ELN que rechazaba las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quién se preguntó si en ese guerrilla había una verdadera línea de mando,asegurando que muchas de sus estructuras en realidad estaban dedicadas a las rentas ilegales, en las últimas horas se conoció un nuevo comunicado, esta vez firmado por el Comando Central, que es el máximo órgano de dirección del ELN.

Petro había sido incisivo en sus declaraciones, cuestionado el verdadero liderazgo que tienen los jefes del ELN ante sus bases, pues en múltiples oportunidades las estructuras menores como el Frente Occidental o el Frente Oriental han tomado decisiones unilaterales sin respetar los lineamientos de la mesa de diálogos, ni de la dirección nacional: “Ellos se sientan en la mesa y hablan, pero ¿mandan?”, preguntó el Presidente: “Ahí cada uno de nosotros tiene muchos interrogantes. ¿Realmente mandan?”, insistió el mandatario.

En el documento la guerrilla arremete contra el presidente Gustavo Petro y declara que la mesa de diálogos ha “entrado en crisis” a raíz de los pronunciamientos del presidente, que ocurrieron el 11 de mayo en medio de una reunión con la cúpula militar.

El comunicado sostiene que dichas declaraciones implican “un desconocimiento del ELN como organización político-militar insurgente”, asegurando que los “diálogos de paz no pueden estar sometidos a los vaivenes en las declaraciones públicas del presidente”.

Además, insisten en que el hecho de que Petro les haya recordado que existen serias dudas sobre el control real que los máximos jefes ejercen sobre sus estructuras y que muchas de estas están entremezcladas con las economías ilícitas, es “un irrespeto” a la guerrilla que en “nada contribuyen a la construcción de un acuerdo de paz”.

Aunque en su comunicado aseguran que “el ELN ha manifestado y practicado el deslinde categórico con todos los eslabones de la cadena del narcotráfico”, aquello no es preciso y existen numerosos estudios de centros de investigación independientes, así como reportajes de este mismo diario, que demuestran como cada vez más varias estructuras del ELN han entrado a regular las economías cocaleras cobrando impuestos a todos los eslabones de la cadena, desde el gramaje a la producción de pasta base, hasta las rutas en la zonas controladas por ellos, usadas por los narcotraficantes para sacar la cocaína del país.

En una entrevista con Colombia+20, publicada ayer 14 de mayo, el senador Iván Cepda, quien también es negociador por parte del Gobierno en la mesa de diálogos con esa guerrilla, dijo que esperaba que este desencuentro por las declaraciones del presidente no pararan el ritmo de diálogos que lleva la mesa. Además contó que la delegación negociadora del Gobierno ya había explicado a su contraparte en la mesa de diálogos cuál era el contexto de las declaraciones del presidente, que a juicio de Cepeda, no puso nunca en duda el carácter político del ELN.

Esta no es la primera crisis en la mesa de diálogos: ya había ocurrido otro desencuentro antes del segundo ciclo de negociaciones, que se realizó en México, cuando el presidente Gustavo Petro anunció un cese al fuego el 31 de diciembre que no había sido acordado con la delegación negociadora del ELN, lo que motivó declaraciones de los jefes de esa guerrilla en el sentido de que no se respetaban los acuerdos.

En el marco de este tercer ciclo de negociaciones que se lleva a cabo en La Habana, la mesa de diálogos había entrado en un receso de todas las comisiones de trabajo el sábado 13 de mayo, justo después de un plenario en donde los negociadores del ELN plantearon a su contraparte la crisis de la que ahora hablan. Una fuente desde La Habana contó a Colombia+20 que “la decisión es continuar, pero se piden pasos del Gobierno”.

“Las declaraciones del presidente interrogan de manera pública a nuestra delegación, se cuestiona su representatividad, por tanto el Gobierno debe aclarar públicamente si esta es un interlocutor válido para adelantar un proceso de paz”, concluye el comunicado del Comando Central del ELN.

