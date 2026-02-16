“Los hallazgos son concluyentes”: UBPD detalla entrega de restos de cura Camilo Torres

Este 16 de febrero la Unidad de Búsqueda realizó una rueda de prensa para dar detalles de la entrega de restos de Camilo Torres al sacerdote Javier Giraldo. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) dio este lunes 16 de febrero una rueda de prensa con los detalles de la entrega que hizo el domingo de los restos del cura Camilo Torres Restrepo, quien fue miembro del ELN y murió en combate hace 60 años.

“La Unidad de Búsqueda buscó, encontró e identificó a Camilo Torres. Los hallazgos encontrados en Bucaramanga en 2024 sí corresponden al padre muerto hace 60 años. Expertos forenses internacionales dijeron que los hallazgos eran concluyentes”, dijo la directora de la Unidad, Luz Janeth Forero.

Según la directora una fuente militar dijo hace 20 años que el cuerpo había sido “trasladado al pabellón militar del cementerio Campohermoso de Bucaramanga en una urna color caoba”, dijo. Y al hacer el hallazgo se encontró la misma urna. Desde entonces se empezaron los análisis.

Forero agregó que este hallazgo demuestra que “encontrar a los desaparecidos sí es posible”.

La entrega se realizó en discreto acto en las oficinas de la Unidad de Búsqueda en Bogotá sobre las 7 de la noche del domingo. La UBPD entregó el cofre al sacerdote jesuita Javier Giraldo, quien fue quien realizó la solicitud formal de activación del procedimiento de búsqueda.

La entrega no ha estado exenta de varias polémicas, una de ellas porque Medicina Legal aún no ha dado la confirmación final y oficial de que los restos corresponden a Torres. Sin embargo, la Unidad no necesitaba la autorización de Medicina Legal para la entrega de los restos porque ya contaba con confirmaciones técnicas y forenses de otras entidades, entre ellas de un laboratorio de Estados Unidos, como lo reseñó desde hace varias semana El País de España.

“La gente muchos veces hablan de estándares internacionales. La verdad es que no tenemos estándares internacionales. Muchas veces los estándares están establecidos por instituciones individuales, pero hay un esfuerzo general al tema de la comunidad. En este caso, la Unidad, su equipo, multidisciplinario ha cumplido, pero para mí no queda duda de la identificación y quiero felicitar a ellos y ojalá que que sigan porque aún faltan muchos”, dijo uno de los expertos forenses presentes en la rueda de prensa.

En los videos de la entrega se puede ver a la directora de la UBPD y al excomisionado para la paz, Danilo Rueda, quien también estuvo en la misa en la Universidad Nacional en horas de la mañana.

#Atención🚨 Los restos del sociólogo y revolucionario Camilo Torres fueron entregados al sacerdote Javier Giraldo de manos de la @UBPDcolombia . pic.twitter.com/7f7WMy0xqJ — Colombia Informa (@Col_Informa) February 16, 2026

Según lo que trascendió en la ceremonia privada, la Universidad Nacional, más exactamente su capilla será la que acoja los restos. Hace unos días, este diario contó que esa institución universitaria estaba haciendo las adecuaciones para la construcción de un osario.

En la rueda de prensa, el padre Giraldo afirmó que se está buscando una fecha simbólica para llevar los restos al osario en la Universidad Nacional. “No queremos hacerlo de manera silenciosa, sino una ceremonia para introducirlo ahí”, dijo.

El camino recorrido para la recuperación e identificación del cuerpo de Camilo Torres

La primera solicitud para la búsqueda del cuerpo fue hecha el pasado 22 de julio de 2022 por el padre Javier Giraldo. En noviembre de 2023 se dio el primer impulso de la investigación humanitaria y extrajudicial sobre la desaparición del cuerpo de Camilo Torres.

El 18 mayo de 2024, se estableció el lugar de inhumación del cuerpo y casi un mes después, el 19 de junio de 2024 se hizo la recuperación del cuerpo por parte del equipo forense de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD).

Ese mismo día, el Instituto de Medicina Legal realiza el análisis para la individualización y primera recuperación de las estructuras óseas.

En septiembre de 2024 hubo una reunión con el buscador.

El 16 de diciembre de 2024 se tomaron muestra a familiares. Fueron de sus padres Calixto Torres e Isabel Restrepo.

El 25 de marzo de 2025 se envío un informe por parte de Medicina Legal en la que decía que los resultados eran no concluyentes por condiciones que impedían la toma de muestras de ADN. El 2 de julio de 2025 hay una solicitud por parte de la Unidad de Búsqueda a Medicina Legal de la entrega del caso, las estructuras óseas y los análisis forenses.

Entre julio de 225 y enero de 2926 hubo un nuevo abordaje forense interdisciplinario de las estructuras óseas por parte de un equipo de la UBPD.

Entre agosto y noviembre de 2025 hubo contactos de laboratorios de genéticas alrededor del mundo par impulsar nuevos análisis.

Entre el 30 de noviembre de 2025 y el 6 de diciembre de ese año se realizó en Estados Unidos un análisis de muestras óseas para la extracción de material genético.

El 10 de diciembre de 2025 también se solicitó nuevos análisis a laboratorios genéticos colombianos.

Luego se da la primera coincidente entre el perfil genético de la estructura ósea encontrada y el señor Calixto Torres, padre de Camilo Torres.

El 19 de enero de 2026, se realiza una mesa técnica entre la Unidad de Búsqueda y Medicina Legal para socializar los hallazgos. Al día siguiente hubo otro encuentro para socializar los avances de la investigación humanitaria con la personas buscadora.

Entre el 23 de enero y el 5 de febrero de 2926 se hace una nueva solicitud de análisis genéticos a otros laboratorios certificados.

