Diálogos con ELN: Delegación de Gobierno viaja a Cuba, ¿qué viene en tercer ciclo?

Luego del primer ciclo en Venezuela y el segundo en México, la tercera fase de diálogos será en La Habana, Cuba. Foto: EFE - Rayner Pena R

Este miércoles 26 de abril, varios de los miembros de la delegación del Gobierno de Gustavo Petro viajarán a La Habana, Cuba, sede del tercer ciclo de diálogos de paz con la guerrilla del ELN.

Aunque esa nueva fase comenzará solo hasta el próximo martes 2 de mayo y el ELN no aceptó un interciclo previo a su inicio, el jefe negociador Otty Patiño señaló que espera puedan tener algún encuentro en los días que quedan para la instalación formal.

“Ojalá nos podamos ver antes, así sea de manera informal, para generar el mejor ambiente posible para el mejor inicio del ciclo con un buen animo, donde solucionemos los malentendidos de comunicacion que se generaron en los anteriores ciclos y podamos generar una confianza que creo que no es dificil de construir”, le dijo Patiño a Colombia+20.

El negocidor aseguró que hay optimismo de alcanzar un cese al fuego bilateral con el ELN, uno de los temas centrales de esta fase de diálogos.

Maria Jimena Duzán seguiría en la mesa

La delegación del Ejecutivo no contará con la presencia de la periodista María Jimena Duzán ni de la también comunicadora y exaspirante al Senado Mabel Lara. Aunque se había especulado la salida de ambas negociadoras, el jefe de la delegación, Otty Patiño, aclaró que Duzán “no puede estar presencialmente, pero tendrá disponibilidad de tiempo completo para cualquier consulta y eventualmente, cuando se requiera, llegará a la mesa”. Hasta el momento, Duzán no se ha pronunciado al respecto.

Por su parte, Mabel Lara le confirmó a Colombia+20 que hace una semana tomó la decisión de renunciar a su rol como delagada, debido a “motivos personales”. Una fuente en la mesa de diálogos aseguró que su retiro estaría relacionado con no generar una inhabilidad para postularse a un cargo de elección popular.

Su retiro se da en un momento clave, pues se espera que en la nueva fase de negociaciones se traten puntos cruciales de la agenda.

¿Qué temas se discutirán en este tercer ciclo de diálogos?

Las delegaciones del ELN y el Gobierno llegan a La Habana con la expectativa de lograr acuerdos sobre tres asuntos: la participación de la sociedad civil, los alivios humanitarios y el cese bilateral al fuego.

Ese último tema es uno de los pedidos expresos del presidente Gustavo Petro. De hecho, el jefe de Estado y los delegados han señalado que la meta no solo debe ser llegar a un cese al fuego, sino también a un cese de hostilidades, que implica -además de parar la confrontación armada- frenar expresiones de violencia como la extorsión, la persecución a las comunidades, el reclutamiento forzado, entre otros.

Precisamente el tema del reclutamiento de menores causó polémica esta semana, luego de los pronunciamientos del comandante máximo del ELN, Antonio García, y del jefe de la delegación del Gobierno, Otty Patiño.

“El ELN no hace reclutamientos. Las personas se vinculan voluntariamente. No vinculamos menores de edad a nuestras filas combatientes”, dijo García, en respuesta a una denuncia del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. La controversia creció cuando cuestionaron sobre el tema al jefe negociador Otty Patiño, quien le dijo entre dudas a la prensa: “De pronto es así, ¿no?… forzosamente, no sé. La verdad no sé”.

En conversación con este diario, el jefe negociador aseguró que no desconoce que el ELN reclute menores: “El tema del reclutamiento forzado es un delito, y lo hay en el sentido de que esos niños llegan allá por circunstancias que no consultan ni sus derechos ni su voluntad, en ese sentido podemos hablar de que hay un reclutamiento, y desde luego hay que hacer todo lo posible para la desvinculación de esos niños de la guerra. A esa edad, desde luego, ningún niño debe estar en la guerra “.

En todo caso, Patiño aseguró que la discusión sobre el reclutamiento forzado también llegará a la mesa de diálogos, cuando se toque el tema del cese de hostilidades y alivios humanitarios.

“Nosotros hemos hablado de estos temas. Un alivio humanitario sería regresar a estos niños a sus hogares, y dentro del cese de hostilidades se podrían abandonar esas practicas y hacen una restauración de los derechos de esos niños”, dijo Patiño.