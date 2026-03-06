Elecciones 2026: ¿Cómo es el tarjetón para votar por las curules de paz?

Jornada de elecciones Circunscripciones Transitorias Especiales de PAZ en Cansona Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo, los habitantes de 16 regiones del país podrán votar por las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep), conocidas como curules de paz o curules de víctimas.

Serán las últimas elecciones en las que se escojan estos 16 escaños de la Cámara de Representantes, creados en el Acuerdo de Paz de 2016 para garantizar representación política a las comunidades más golpeadas por el conflicto armado y el abandono estatal.

Estas curules solo se eligen en los 168 municipios más afectados por el conflicto, agrupados en regiones donde se implementan los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), otro mecanismo pactado en ese mismo acuerdo.

Un tarjetón diferente para cada Citrep

Las curules de paz son escaños adicionales en la Cámara de Representantes y no sustituyen ninguna de las 166 curules existentes.

En ese contexto, quienes sean mayores de edad y tengan la cédula inscrita en alguno de los 168 municipios podrán votar dos veces para la Cámara de Representantes: una para elegir al representante de la curul de paz de su región y otra para el de la circunscripción ordinaria de su departamento. Para eso deben pedir un tarjetón adicional, distinto al que se usa en las circunscripciones ordinarias.

Ese tarjetón es diferente en cada una de las 16 circunscripciones. En él aparecen únicamente las listas de candidatos de esa región, para que cada persona vote solo por quienes representan su territorio.

Sin embargo, las reglas son las mismas en todos los tarjetones: cada circunscripción elegirá un representante, la curul será para la lista con mayor votación y, dentro de ella, para el candidato con más votos. Cada lista incluye dos candidatos, uno de cada género.

Esas características del tarjetón responden a lo que establece el proyecto de ley estatutaria –radicado por el Ministerio del Interior el pasado 1 de octubre– con el que se mantuvo la figura del binomio. “Cada lista deberá estar integrada por dos (2) candidatos principales”. La iniciativa también conservó la regla de paridad entre hombres y mujeres.

Este es un ejemplo del tarjetón:

Así se debe marcar el tarjetón:

✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com, nortega@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.