ELN le insiste a Petro en una comisión que verifique los nexos del grupo con el narcotráfico

Los diálogos con el ELN están suspendidos desde enero del 2025. Foto: El Espectador

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) volvió a insistirle al presidente Gustavo Petro en la creación de una comisión internacional que verifique que “no tiene vínculos con el narcotráfico” y en la necesidad de avanzar hacia un Acuerdo Nacional. Además, el grupo armado volvió a referirse a un nuevo intento del Gobierno por reactivar la mesa de paz.

Así lo dio a conocer la guerrilla en un comunicado emitido este 18 de febrero, en el que aseguró que la respuesta que dio el mandatario este domingo “tergiversa” la propuesta original hecha por Antonio García, máximo comandante del ELN.

“El ELN debe entender que el camino de la paz consiste en la desconexión del mismo grupo con el narcotráfico. Antonio García propone una comisión internacional para verificar su desconexión. Acepto”, escribió entonces Petro en su cuenta de X.

Ante esa respuesta, el ELN afirmó que “el abordaje de temas tan de fondo y sensibles como la superación del narcotráfico no puede usarse como cortina de humo para los recurrentes escándalos del actual gobierno”.

En el comunicado, la guerrilla también se refirió al intento del Ejecutivo por retomar la mesa de diálogos. Como lo dio a conocer Colombia+20, el lunes 2 de febrero el Gobierno envió una comisión de diálogo encabezada por Víctor de Currea-Lugo para intentar revivir el proceso de paz con el ELN, suspendido desde enero de 2025. Dos días después de ese acercamiento, las Fuerzas Militares realizaron el primer bombardeo de la administración Petro contra ese grupo armado.

En contexto: Las dos movidas de Petro frente al ELN

Ante esas acciones el ELN sostuvo que las actuaciones del Gobierno han afectado principios como la buena fe y han deteriorado la credibilidad de los acercamientos de paz. En ese contexto, reiteró su llamado a construir un Acuerdo Nacional como salida al conflicto armado y a la crisis estructural del país.

“Reafirmamos nuestra propuesta al país de construir un Acuerdo Nacional para superar la crisis estructural y el conflicto social, político y armado de más de 7 décadas, que le permita a Colombia construir su futuro en democracia, soberanía, equidad y justicia social para bien de las mayorías”, escribieron.

En el comunicado, el ELN señaló que, de cara al escenario electoral que se avecina, la discusión sobre cómo enfrentar el narcotráfico será un asunto central del debate público y volvió a mencionar un espacio “para soluciones dialogadas”.

La respuesta de la Defensora del Pueblo

Desde su cuenta en X, la defensora del Pueblo, Iris Marín, le respondió al ELN que más allá de las propuestas, “el país requiere gestos de paz”.

En ese contexto, señaló que la liberación de todas las personas secuestradas y la entrega de información sobre los desaparecidos serían señales claras de voluntad de paz y recordó que se trata de obligaciones derivadas del Derecho Internacional Humanitario.

“Son decenas y las familias están sufriendo de una manera indescriptible. En sus manos está aliviar este dolor”, escribió.

